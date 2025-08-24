بعد دي بروين.. جريليش يحرج جوارديولا

استطاع الجناح الإنجليزي جاك جريليش، المعار إلى فريق إيفرتون، أن يقدم مستوى لافتًا في لقاء برايتون ضمن حسابات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وكان الجناح الإنجليزي قد انتقل إلى صفوف إيفرتون قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، بعدما خرج من حسابات مدربه السابق بيب جوارديولا.

وشارك جريليش لمدة (19 دقيقة) في لقاء ليدز يونايتد في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، إلا أنه شارك أساسيًا في لقاء الجولة الثانية ليصنع هدفين لصالح "التوفيز".

رقم لم يتحقق

كتب جريليش المشاركة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي بواقع (20 مباراة) على مستوى منافسات الدوري الإنجليزي، بواقع دقائق (715 دقيقة)، إلا أنه سجل فقط هدفًا كان في شباك ليستر سيتي، كما صنع هدفًا أمام نيوكاسل.

وبإمكان جريليش أن يحقق المزيد مع إيفرتون في ظل دخوله حسابات المدرب ديفيد مويس، الذي يسعى إلى إعادة بريق صاحب الـ29 عامًا.

وكان جريليش قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2021 في صفقة مالية ضخمة قُدّرت بـ117 مليون يورو، ليُصنّف من بين أغلى صفقات تاريخ "السيتيزينز".

دي بروين يتوهج

شهد صيف 2025 خروج كيفين دي بروين بصورة رسمية من مانشستر سيتي بعد 10 سنوات قضاها داخل صفوف "السماوي"، إلا أنه رحل ليوقّع لصفوف نابولي في صفقة انتقال حر.

وكان دي بروين قد انتقل إلى نابولي مجانًا، حيث وقّع حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مع النادي المتوج بلقب الدوري الإيطالي نسخة موسم 2024-2025.

وسجل دي بروين هدفًا في شباك ساسولو بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي بالنسخة الجديدة لموسم 2025-2026.

خسارة أولى

تلقى فريق مانشستر سيتي خسارة قاسية على ملعبه "الاتحاد" أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث جاءت النتيجة لصالح "السبيرز" بهدفين دون رد.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى للسيتي في الدوري الإنجليزي، حيث افتتح مشواره في الدوري بالفوز على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا يسعى إلى إعادة مانشستر سيتي للمنافسة على الألقاب بعد الخروج من الموسم الماضي بدون أي ألقاب، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي