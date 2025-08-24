المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يعد الأفضل.. صفقات مانشستر يونايتد تهدد بسحب ركلات الجزاء من برونو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:17 م 24/08/2025
برونو فيرنانديز

برونو قبل إهدار ركلة جزاء لمانشستر يونايتد أمام فولهام

لم يعد البرتغالي برونو فيرنانديز أفضل مسدد لركلات الجزاء في نادي مانشستر يونايتد، بعد وصول 3 مهاجمين جدد إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، يتقنون أيضًا تنفيذها، بالنظر إلى مسيرتهم مع كرة القدم قبل انضمامهم إلى فريق المدرب روبن أموريم.

وأهدر برونو ركلة جزاء، اليوم الأحد، في مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام.

برونو لم يعد أفضل منفذ لركلات الجزاء في مانشستر يونايتد

تحصل مانشستر يونايتد أمام فولهام على أول ركلة جزاء لفريق أموريم في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليتولى برونو فيرنانديز تنفيذها، رغم تواجد الكاميروني بريان مبيومو والبرازيلي ماتياس كونيا برفقته على ملعب كرافن كوتيج.

واعتاد مبيومو وكونيا تحمل مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء في برينتفورد ووولفرهامبتون على الترتيب، قبل انضمامهما إلى الشياطين الحمر، علمًا بأن الوافد الثالث السلوفيني بنيامين سيسكو كان أيضًا المتخصص رقم 1 في فريقه السابق لايبزيج الألماني.

وأساء برونو الذي يحمل شارة قيادة مانشستر يونايتد، تنفيذ ركلة الجزاء أمام فولهام، ليرسلها بعيدًا أعلى العارضة.

برونو ضد الثلاثي الجديد

سيبقى برونو فيرنانديز، إن بقي من الأساس في مانشستر يونايتد في ظل عروض ضخمة من الدوري السعودي، المنفذ الأول لركلات الجزاء، لكنه أصبح مهددًا بفقدانها في أي وقت إذا واصل إهدار المزيد منها هذا الموسم.

وفيما يلي دقة تنفيذ ثلاثي مانشستر يونايتد الجديد لركلات الجزاء، مقارنة ببرونو فيرنانديز..

- بنيامين سيسكو: دقة 100% (سجل 11 من 11)

- بريان مبيومو: دقة 91.6%(سجل 11 من 12)

- برونو فيرنانديز: دقة 89.7% (سجل 61 من 68)

- ماثياس كونيا: دقة 77.7% (سجل 7 من 9)

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg