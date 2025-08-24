لم يعد البرتغالي برونو فيرنانديز أفضل مسدد لركلات الجزاء في نادي مانشستر يونايتد، بعد وصول 3 مهاجمين جدد إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، يتقنون أيضًا تنفيذها، بالنظر إلى مسيرتهم مع كرة القدم قبل انضمامهم إلى فريق المدرب روبن أموريم.

وأهدر برونو ركلة جزاء، اليوم الأحد، في مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام.

برونو لم يعد أفضل منفذ لركلات الجزاء في مانشستر يونايتد

تحصل مانشستر يونايتد أمام فولهام على أول ركلة جزاء لفريق أموريم في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليتولى برونو فيرنانديز تنفيذها، رغم تواجد الكاميروني بريان مبيومو والبرازيلي ماتياس كونيا برفقته على ملعب كرافن كوتيج.

واعتاد مبيومو وكونيا تحمل مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء في برينتفورد ووولفرهامبتون على الترتيب، قبل انضمامهما إلى الشياطين الحمر، علمًا بأن الوافد الثالث السلوفيني بنيامين سيسكو كان أيضًا المتخصص رقم 1 في فريقه السابق لايبزيج الألماني.

وأساء برونو الذي يحمل شارة قيادة مانشستر يونايتد، تنفيذ ركلة الجزاء أمام فولهام، ليرسلها بعيدًا أعلى العارضة.

برونو ضد الثلاثي الجديد

سيبقى برونو فيرنانديز، إن بقي من الأساس في مانشستر يونايتد في ظل عروض ضخمة من الدوري السعودي، المنفذ الأول لركلات الجزاء، لكنه أصبح مهددًا بفقدانها في أي وقت إذا واصل إهدار المزيد منها هذا الموسم.

وفيما يلي دقة تنفيذ ثلاثي مانشستر يونايتد الجديد لركلات الجزاء، مقارنة ببرونو فيرنانديز..

- بنيامين سيسكو: دقة 100% (سجل 11 من 11)

- بريان مبيومو: دقة 91.6%(سجل 11 من 12)

- برونو فيرنانديز: دقة 89.7% (سجل 61 من 68)

- ماثياس كونيا: دقة 77.7% (سجل 7 من 9)