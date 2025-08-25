ارتبط نادي نيوكاسل يونايتد بإمكانية ضم 12 مهاجمًا، بعضهم رفض والبعض الآخر ما زال يفكر، لتعويض السويدي ألكساندر إيزاك الذي طلب في بيان رسمي السماح له بالرحيل هذا الصيف.

وخاض نيوكاسل يونايتد أول مباراة له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون مهاجم صريح، ليكتفي بالتعادل السلبي أمام أستون فيلا.

مستقبل إيزاك

أكد إيزاك رغبته في مغادرة صفوف نيوكاسل يونايتد هذا الصيف، ليغيب عن المعسكر التحضيري، كما غاب عن لقاء فريق المدرب إيدي هاو في افتتاحية منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهر اسم إيزاك على طاولة ليفربول، لكن فريق الهولندي آرني سلوت استقدم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت بـ95 مليون يورو، لذا لم تعد الميزانية كافية، خاصة أن النادي أنفق ما يزيد عن 330 مليونًا في سوق الانتقالات الصيفية.

12 مهاجما ارتبطوا بنيوكاسل يونايتد

بحث نيوكاسل عن التعاقد مع مهاجم جديد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، لكنه لم ينجح بعد، رغم ارتباطه بـ12 مهاجمًا على الأقل، بحسب ما ذكر في تقارير صحفية بريطانية.

- بنيامين سيسكو: فضل الانضمام لمانشستر يونايتد

- ألكسندر ميتروفيتش: لم يحسم مستقبله بعد مع الهلال

- جونزالو راموس: المفاوضات تعقدت مع باريس سان جيرمان

- راندال كولو مواني: يرغب في العودة إلى يوفنتوس

- نيكولاس جاكسون: لم يستقر على الوجهة المقبلة بعد تشيلسي

- يورجن ستراند لارسن: وولفرهامبتون رفض عرضًا رسميًا من نيوكاسل

- هوجو إيكيتيكي: فضل الانضمام إلى ليفربول

- يوان ويسا: برينتفورد رفض كل عروض نيوكاسل

- ليام ديلاب: فضل الانضمام إلى تشيلسي

- ماتياس كونيا: فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

- برايان مبيومو: فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

- جواو بيدرو: فضل الانضمام إلى تشيلسي

هل يرفض اللاعبين الكبار قميص نيوكاسل يونايتد؟

علق المدرب إيدي هاو على ذلك بقوله: "ليس صحيحًا أن اللاعبين الكبار يرفضون الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، انظروا إلى القائمة الحالية، هي تضم بالفعل لاعبين كبار وثقوا بي وكذلك وثقوا في إدارة النادي".

وأضاف: "لا يوجد لاعب انضم إلى نيوكاسل يونايتد دون أن تستفيد مسيرته من تلك الخطوة".

هل يبقى نيوكاسل يونايتد دون مهاجم صريح؟

في آخر تصريحاته، قال إيدي هاو: "لا أعتقد أن إدارة نيوكاسل يونايتد ستسمح بذلك.. من المؤكد أننا لن نستطيق إكمال الموسم دون مهاجم، لا يمكننا أن ترك أنفسنا في هذا الموسم".