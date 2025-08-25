المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بديل إيزاك.. 12 مهاجما ارتبطوا بنيوكاسل يونايتد هذا الصيف

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:54 م 25/08/2025
إيزاك

إيزاك - مهاجم نيوكاسل يونايتد

ارتبط نادي نيوكاسل يونايتد بإمكانية ضم 12 مهاجمًا، بعضهم رفض والبعض الآخر ما زال يفكر، لتعويض السويدي ألكساندر إيزاك الذي طلب في بيان رسمي السماح له بالرحيل هذا الصيف.

وخاض نيوكاسل يونايتد أول مباراة له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون مهاجم صريح، ليكتفي بالتعادل السلبي أمام أستون فيلا.

مستقبل إيزاك

أكد إيزاك رغبته في مغادرة صفوف نيوكاسل يونايتد هذا الصيف، ليغيب عن المعسكر التحضيري، كما غاب عن لقاء فريق المدرب إيدي هاو في افتتاحية منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهر اسم إيزاك على طاولة ليفربول، لكن فريق الهولندي آرني سلوت استقدم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت بـ95 مليون يورو، لذا لم تعد الميزانية كافية، خاصة أن النادي أنفق ما يزيد عن 330 مليونًا في سوق الانتقالات الصيفية.

(طالع تصريحات سلوت عن إيزاك من هنا)

12 مهاجما ارتبطوا بنيوكاسل يونايتد

بحث نيوكاسل عن التعاقد مع مهاجم جديد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، لكنه لم ينجح بعد، رغم ارتباطه بـ12 مهاجمًا على الأقل، بحسب ما ذكر في تقارير صحفية بريطانية.

- بنيامين سيسكو: فضل الانضمام لمانشستر يونايتد

- ألكسندر ميتروفيتش: لم يحسم مستقبله بعد مع الهلال

- جونزالو راموس: المفاوضات تعقدت مع باريس سان جيرمان

- راندال كولو مواني: يرغب في العودة إلى يوفنتوس

- نيكولاس جاكسون: لم يستقر على الوجهة المقبلة بعد تشيلسي

- يورجن ستراند لارسن: وولفرهامبتون رفض عرضًا رسميًا من نيوكاسل

- هوجو إيكيتيكي: فضل الانضمام إلى ليفربول

- يوان ويسا: برينتفورد رفض كل عروض نيوكاسل

- ليام ديلاب: فضل الانضمام إلى تشيلسي

- ماتياس كونيا: فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

- برايان مبيومو: فضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

- جواو بيدرو: فضل الانضمام إلى تشيلسي

هل يرفض اللاعبين الكبار قميص نيوكاسل يونايتد؟

علق المدرب إيدي هاو على ذلك بقوله: "ليس صحيحًا أن اللاعبين الكبار يرفضون الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، انظروا إلى القائمة الحالية، هي تضم بالفعل لاعبين كبار وثقوا بي وكذلك وثقوا في إدارة النادي".

وأضاف: "لا يوجد لاعب انضم إلى نيوكاسل يونايتد دون أن تستفيد مسيرته من تلك الخطوة".

هل يبقى نيوكاسل يونايتد دون مهاجم صريح؟

في آخر تصريحاته، قال إيدي هاو: "لا أعتقد أن إدارة نيوكاسل يونايتد ستسمح بذلك.. من المؤكد أننا لن نستطيق إكمال الموسم دون مهاجم، لا يمكننا أن ترك أنفسنا في هذا الموسم".

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg