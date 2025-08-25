المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد "الأسيست" القاتل ضد نيوكاسل.. هدايا صلاح في الدوري الإنجليزي لا تتأخر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:43 ص 26/08/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

منح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أول هدية لزملائه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر فريق ليفربول مساء الإثنين، على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني أحرز جيمارايش الهدف الأول لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل ويليام أوسولا لنيوكاسل في الدقيقة 88.

وبينما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل يظهر دور أحد قادات فريق ليفربول وهو النجم المصري محمد صلاح الذي صنع الهدف الحاسم في الدقيقة 90+10 لريو نجوما.

وفي الدقيقة 45+3 تصعبت الأمور على نيوكاسل بعدما تعرض أنتوني جوردون للطرد ليلعب نيوكاسل منقوصا باقي الشوط الثاني.

"الأسيست" الأول لصلاح في كل موسم مع ليفربول

وفي السطور التالية نستعرض الصناعة الأولى لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول الذي انضم إليه في موسم 2017-18

1- موسم 2017-18.. أمام واتفورد في الجولة الأولى.

2- موسم 2018-19.. أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية.

3- موسم 2019-20.. أمام نورويتش سيتي في الجولة الأولى.

4- موسم 2020-21.. أمام برايتون في الجولة العاشرة.

5- موسم 2021-22.. أمام نورويتش سيتي في الجولة الأولى.

6- موسم 2022-23.. أمام نيوكاسل في الجولة الخامسة.

7- موسم 2023-24.. أمام تشيلسي في الجولة الأولى.

8- موسم 2024-25.. أمام إيبسويتش تاون في الجولة الأولى.

9- موسم 2025-26.. أمام نيوكاسل في الجولة الثانية.

مباراة نيوكاسل القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل صلاح

