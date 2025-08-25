أبدى أرني سلوت، مدرب ليفربول، سعادته بتحقيق فريقه للفوز أمام نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي.

وانتصر ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "أعتقد أنني عشتُ مباراة كهذه من قبل منذ أن كنتُ هنا في إنجلترا كانت مباراة إيفرتون خارج أرضنا الموسم الماضي".

وأضاف: "كانت أجواءً لا تُصدق، وصمودنا في هذه الأجواء لفترة طويلة أثمن بالنسبة لي من لعبنا من الخلف في كل مرة، وفوزنا بنتيجة أربعة أو خمسة أهداف دون رد".

وواصل: "هذه الانتصارات تعني لي أكثر من لعبنا كرة قدم جيدة، لأن هذه الليلة، بالنسبة لي، لم تكن مرتبطة بالتكتيكات أو الأداء الجيد".

وتابع مدرب ليفربول: "كانت مباراة رائعة للمشاهدة، ليس بسبب التكتيكات أو الأداء الجيد، بل لأن كل ثانية من المباراة كانت مليئة بالحماس".

أما عن هدف نجوما.. قال: "كنا بحاجة لهدف، لكن أفضل ما في مباراتنا، بالنسبة لي، كان بعد تعادلنا 2-2، كان أيضًا أفضل ما في المباراة بالنسبة لهم".

وأنهى: "ما أقصده هو أنني أعتقد أنهم حصلوا على ثلاث أو أربع ركلات ركنية بعد تسجيلهم الهدف الثاني وبالتالي شكلوا خطورة على مرمانا".