كلام فى الكورة
ريو نجوموها يكتب التاريخ بصناعة صلاح.. أصغر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:23 ص 26/08/2025
ريو نجوموها

ريو نجوموها - ليفربول

اقتحم ريو نجوموها تاريخ ليفربول بعدما سجل هدفا في شباك نيوكاسل يونايتد، أمس الإثنين، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا و361 يومًا هدفًا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بصناعة من النجم المصري محمد صلاح، ليضمن فوزًا مثيرًا لليفربول بنتيجة 3-2 على نيوكاسل يونايتد ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي.

طالع نتائج الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي من هنا

نجوموها أصغر لاعب يسجل في تاريخ ليفربول

وأصبح نجوموها أصغر لاعب يسجل في تاريخ ليفربول.

كما بات ريو نجوموها رابع أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد جيمس فوجان وجيمس ميلنر وواين روني.

ووصل نجوموها إلى ليفربول في سبتمبر الماضي وأصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي في بداية عام 2025.

وبدأ مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أكينجتون ستانلي في أنفيلد، ليحمل الرقم القياسي للريدز باعتباره أصغر لاعب يشارك لأول مرة في المسابقة أيضًا.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

أصغر هدافي ليفربول عبر التاريخ

1- ريو نجوموها – 16 عامًا و361 يومًا

2 – بن وودبيرن – 17 عامًا و45 يومًا

3 – كايد جوردون – 17 عامًا و96 يومًا

4 – مايكل أوين – 17 عامًا و143 يومًا

5 – جوردان روسيتير – 17 عامًا و183 يومًا

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

ليفربول نيوكاسل يونايتد محمد صلاح ريو نجوموها

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

