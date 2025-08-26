ليفربول يكشف.. هل سيكون ماك أليستر جاهزا لقمة أرسنال؟

أعرب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول عن أمله في أن يكون أليكسيس ماك أليستر متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب أنفيلد قمة ليفربول وأرسنال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وغاب لاعب خط الوسط عن فوز ليفربول 3-2 على نيوكاسل يونايتد مساء الإثنين بعد انسحابه من جلسة تدريبية في نهاية الأسبوع بسبب مخاوف بشأن اللياقة البدنية.

ومع ذلك، لا يعتقد سلوت أن المشكلة خطيرة، ويشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية الاعتماد على خدمات ماك أليستر في المواجهة أمام آرسنال.

وقال سلوت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نأمل أن يكون ماك أليستر متاحًا ضد أرسنال".

وأضاف: "اضطر لمغادرة أرضية التدريب قبل يومين، ولم يكن ذلك ليشكل مشكلة كبيرة لو كان قد خاض فترة إعداد جيدة قبل الموسم، لكنه غاب لعدة أسابيع".

وأكمل: "هناك سبب يجعلك تغادر الملعب، وهو على الأرجح أنك تشعر بشيء ما، وهذه هي المعادلة الصعبة التي يجب إيجاد توازن لها مع اللاعبين الذين غابوا لفترة طويلة خلال فترة الإعداد".

وتابع: "يجب أن يكون اللاعب لائقًا بشكل كبير جدًا حتى يتمكن من المشاركة، آمل أن تتحسن الأمور خلال اليومين القادمين، حتى يكون متاحًا يوم الأحد".

