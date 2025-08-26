المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول يكشف.. هل سيكون ماك أليستر جاهزا لقمة أرسنال؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:33 م 26/08/2025
أليكسيس ماك أليستر

أليكسيس ماك أليستر

أعرب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول عن أمله في أن يكون أليكسيس ماك أليستر متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب أنفيلد قمة ليفربول وأرسنال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

طالع نتائج الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي من هنا

وغاب لاعب خط الوسط عن فوز ليفربول 3-2 على نيوكاسل يونايتد مساء الإثنين بعد انسحابه من جلسة تدريبية في نهاية الأسبوع بسبب مخاوف بشأن اللياقة البدنية.

ومع ذلك، لا يعتقد سلوت أن المشكلة خطيرة، ويشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية الاعتماد على خدمات ماك أليستر في المواجهة أمام آرسنال.

وقال سلوت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نأمل أن يكون ماك أليستر متاحًا ضد أرسنال".

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وأضاف: "اضطر لمغادرة أرضية التدريب قبل يومين، ولم يكن ذلك ليشكل مشكلة كبيرة لو كان قد خاض فترة إعداد جيدة قبل الموسم، لكنه غاب لعدة أسابيع".

وأكمل: "هناك سبب يجعلك تغادر الملعب، وهو على الأرجح أنك تشعر بشيء ما، وهذه هي المعادلة الصعبة التي يجب إيجاد توازن لها مع اللاعبين الذين غابوا لفترة طويلة خلال فترة الإعداد".

وتابع: "يجب أن يكون اللاعب لائقًا بشكل كبير جدًا حتى يتمكن من المشاركة، آمل أن تتحسن الأمور خلال اليومين القادمين، حتى يكون متاحًا يوم الأحد".

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي ماك أليستر

