كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عن المرشحين لجائزة الأفضل في الجولة الثانية للموسم الحالي "2025-2026".

وأقيمت الجولة الثانية من بريميرليج على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين.

وتصدر جاك جريليش وفيكتور جيوكيريس وريو نجوموها قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية.

جايدون أنتوني ( بيرنلي 2-0 سندرلاند )

قدم الجناح أنتوني أداءً رائعًا بتسجيله هدفًا وتمريرة حاسمة، ليساعد بيرنلي على تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

جاك جريليش ( إيفرتون 2-0 برايتون)

أشعل لاعب مانشستر سيتي المعار أجواء ملعب هيل ديكينسون في أول ظهور له مع إيفرتون بأداء رائع، تضمن تمريرتين حاسمتين رائعتين أمام برايتون.

فيكتور جيوكيريس ( أرسنال 5-0 ليدز )

افتتح جيوكيريس سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد بتسجيل هدفين بشكل رائع.

ريو نجوموها ( نيوكاسل 2-3 ليفربول )

قدم اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا أداءً لا ينسى في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز ضد نيوكاسل يونايتد.

وبذلك أصبح أصغر هداف في تاريخ النادي الممتد على مدار 133 عامًا، بعمر 16 عامًا و361 يومًا فقط.

وهدفه جعله رابع أصغر هداف في تاريخ البطولة، خلف جيمس فوجان، وجيمس ميلنر، وواين روني.

دانجو واتارا ( برينتفورد 1-0 أستون فيلا )

سجل واتارا هدفًا رائعًا ضد أستون فيلا في أول ظهور له مع الفريق.

وضمن هدف الدولي البوركيني الفوز الأول لفريقه تحت قيادة كيث أندروز.

جواو بالينها ( مان سيتي 0-2 توتنهام )

بفضل الأداء المذهل للاعب خط الوسط جواو بالينيا، حقق توتنهام فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة توماس فرانك، بفوزٍ تاريخي على مانشستر سيتي

فاز لاعب الوسط بثماني مواجهات ثنائية، وقام بأربع تدخلات، متفوقًا على أي لاعب آخر في توتنهام.

الأهم من ذلك، أنه في أول ظهور له مع الفريق الأول، سجل هدفا ساهم في مضاعفة تقدم توتنهام.

جواو بيدرو ( وست هام 1-5 تشيلسي )

تألق البرازيلي بيدرو بعد غياب كول بالمر عن المباراة بسبب الإصابة، وسجل هدف التعادل ومهد الطريق لهدف لتصبح النتيجة 2-1 لصالح البلوز.

وقدم جواو بيدرو تمريرة حاسمة أخرى، حيث مرر الكرة برأسه إلى تريفو تشالوبا ليسجل الهدف الخامس لتشيلسي.

جوريان تيمبر ( أرسنال 5-0 ليدز )

كان تيمبر رائعًا ضد ليدز، حيث ترك بصمته بهدفين وتمريرة حاسمة.

وأصبح تيمبر ثاني مدافع في أرسنال يساهم بثلاثة أهداف في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ناتشو مونريال، بينما يعد أول مدافع يسجل ويساهم في صناعة هدف في نفس مباراة الدوري مع الجانرز منذ سيدريك سواريس ضد إيفرتون في مايو 2022.