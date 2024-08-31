عادة نرويجية.. هالاند يقرر تغيير اسمه على القميص

قرر النجم إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي، الظهور باسم مختلف على قميصه الدولي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا سيضع على قميصه اسم "Braut Haaland" بدلاً من "Haaland"، وذلك في إشارة إلى اسمه الأوسط المرتبط بوالدته.

ما سر تغيير اسم هالاند مع منتخب النرويج؟

ويعود أصل هذه الخطوة إلى العادات المتبعة في النرويج، حيث جرت العادة أن يحمل الأبناء لقبي الوالدين معًا.

وكان هالاند قد ظهر في بداياته الكروية عام 2019، بعد تألقه اللافت في كأس العالم للشباب وتسجيله تسعة أهداف أمام هندوراس، باسم "إيرلينج براوت هالاند" قبل أن يختصر لاحقًا إلى "هالاند".

ورغم أن والده، ألفي هالاند، لعب سابقًا لمانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، فإن والدته جري ماريتا براوت لا تقل حضورًا في عالم الرياضة، إذ كانت بطلة نرويجية مشهورة في منافسات السباعي خلال تسعينيات القرن الماضي، ونافست في سباقات الجري والحواجز، القفز، ورمي الجلة والرمح.

الظهور الأول لهالاند باسمه الجديد مع المنتخب

ومن المنتظر أن يظهر الاسم الجديد على قميص هالاند خلال ودية النرويج أمام فنلندا يوم 4 سبتمبر المقبل، قبل مواجهة مولدوفا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 9 سبتمبر.