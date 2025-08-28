سكاي: نيوكاسل يفتح الباب أمام رحيل إيزاك إلى ليفربول

يفتح نيوكاسل يونايتد، الباب أمام رحيل مهاجمه ألكسندر إيزاك، إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب إيزاك في الرحيل عن صفوف نيوكاسل خلال الصيف الجاري، والانضمام إلى ليفربول.

نيوكاسل يسمح لإيزاك بالرحيل

وبحسب شبكة سكاي العالمية، فإن نيوكاسل يفتح الباب أمام إيزاك لانتقاله إلى ليفربول خلال الصيف الجاري.

وأوضح التقرير، أن تعاقد نيوكاسل مع نيك فولتمايد مهاجم شتوتجارت الألماني، جعل نيوكاسل منفتحًا على رحيل إيزاك.

وربط نيوكاسل، رحيل إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع مهام بديل.

نيوكاسل يرفض عرض ليفربول

وكان نيوكاسل قد رفض عرضًا من ليفربول بقيمة 110 مليون إسترليني لضم إيزاك.

ويغيب إيزاك عن نيوكاسل منذ بداية الموسم الجاري، حيث إنه لم يخض أول مباراتين في الدوري الإنجليزي.

كما غاب إيزاك عن فترة إعداد نيوكاسل، وكان يتدرب بشكل فردي، لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ "الماجبايز"، حيث قدرت بأكثر من 65 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب السويدي في 109 مباريات بمختلف المسابقات، ليسجل 62 هدفًا إلى جانب صناعة 11 تمريرة حاسمة.