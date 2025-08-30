المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تقرير: ريان شرقي يغيب عن مباراة برايتون.. وشكوك حول لحاقه بمعسكر فرنسا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:13 م 30/08/2025
ريان شرقي

ريان شرقي

أكدت عدة تقارير غياب ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، عن رحلة الفريق لمواجهة برايتون، في المباراة التي ستجمع بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.

ويضرب مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإنجليزي، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا على أرضية ملعب فالمر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

غياب شرقي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ريان شرقي سيغيب عن مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام برايتون، مشيرة إلى وجود شكوك حول لحاقه بمعسكر منتخب الديوك خلال سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن ريان شرقي تعرض للإصابة في الفخذ وهو ما سيبعده عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون، ويبتعد الفرنسي بذلك عن الانضمام إلى منتخب الديوك وسينتظر حتى التوقف الدولي في أكتوبر لإثبات جدارته.

غياب إيكيتيكي.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم

تحدي فرنسا

تواجد ريان شرقي في قائمة منتخب فرنسا، لخوض مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، إلا إن إصابته التي تعرض لها قد تبعده عن معسكر الديوك.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره أوكرانيا في فروتسواف ببولندا يوم الجمعة، قبل خوض مباراته أمام آيسلندا على ملعب بارك دي برانس في 9 سبتمبر.

 

الدوري الإنجليزي منتخب فرنسا مانشستر سيتي ريان شرقي

التعليقات

