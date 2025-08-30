أكدت عدة تقارير غياب ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، عن رحلة الفريق لمواجهة برايتون، في المباراة التي ستجمع بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.

ويضرب مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإنجليزي، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا على أرضية ملعب فالمر.

غياب شرقي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ريان شرقي سيغيب عن مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام برايتون، مشيرة إلى وجود شكوك حول لحاقه بمعسكر منتخب الديوك خلال سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن ريان شرقي تعرض للإصابة في الفخذ وهو ما سيبعده عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون، ويبتعد الفرنسي بذلك عن الانضمام إلى منتخب الديوك وسينتظر حتى التوقف الدولي في أكتوبر لإثبات جدارته.

تحدي فرنسا

تواجد ريان شرقي في قائمة منتخب فرنسا، لخوض مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، إلا إن إصابته التي تعرض لها قد تبعده عن معسكر الديوك.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره أوكرانيا في فروتسواف ببولندا يوم الجمعة، قبل خوض مباراته أمام آيسلندا على ملعب بارك دي برانس في 9 سبتمبر.