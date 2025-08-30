حسم نادي تشيلسي تفوقه أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، واستضاف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج.

وتفوق فريق تشيلسي على نظيره فولهام بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي وفولهام

دخل تشيلسي المباراة أمام فولهام، بالتشكيل التالي: روبرت سانشيز، مالو جوستو، وتريفوه تشالوباه، وتوسين أدارابيويو ، ومارك كوكوريلا، مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، إستيفاو ويليان، جواو بيدرو، بيدرو نيتو، ليام ديلاب.

وبدأ فولهام اللقاء أمام تشيلسي بالتشكيل التالي: بيرند لينو، كاستاني، كيني تيت، أندرياس أندرسن، كالوم باسي، سيسيجنون، لوكيتش، ساندير بيرجه، كينج، أليكس إيوبي، رودريجو مونيز.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بمحاولات قوية من جانب الفريقين، حيث شهدت العديد من الصراعات البدنية، ليسقط ليام ديلاب مصابًا في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ليغادر أرضية الميدان وحل تيريك جورج بدلًا منه.

وشهد الشوط الأول من المباراة، العديد من المحاولات من جانب الفريقين، حتى نجح تشيلسي في التسجيل مع نهاية الشوط الأول عن طريق جواو بيدرو، وكان ذلك في الدقيقة العاشرة من الوقت المستقطع بدل من ضائع.

وجاء هدف تشيلسي بعد ركلة ركنية أرسلها إنزو فيرنانديز بدقة إلى داخل منطقة الجزاء، ليوجهها جواو بيدرو بضربة رأسية على يمين حارس فولهام لتسكن داخل الشباك.

وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 52 لمراجعة حالة لمس للكرة باليد من جانب لاعب فولهام داخل منطقة الجزاء، ليستقر الحكم على احتساب ركلة جزاء لصالح تشيلسي.

وتكفل إنزو فيرنانديز بتسديد ركلة الجزاء بنجاح، ليؤكد على تفوق فريقه بالمباراة أمام فولهام.

استمرت محاولات تشيلسي للتسجيل، في الوقت ذاته الذي أبدى فولهام رغبته بقوة في العودة إلى المباراة من جديد وتقليص الفارق، إلا أن صافرة النهاية التي أطلقها الحكم منحت "البلوز" نقاط المواجهة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ورفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ نجح في تحقيق الفوز خلال مواجهتين وتعادل في لقاء.

وتجمد رصيد فولهام عند نقطتين ليستقر في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري، حيث تعادل في مواجهتين وسقط بفخ الهزيمة في لقاء.