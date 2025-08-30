المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بنظرة إنزو فرنانديز.. تشيلسي يعلن ضم جارناتشو رسميًا

محمد همام

كتب - محمد همام

08:30 م 30/08/2025
جارناتشو

جارناتشو لاعب تشيلسي الجديد

أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، التعاقد مع الجناح البرتغالي أليخاندرو جارناتشو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد، لتعزيز الجانب الهجومي لدى "البلوز".

وأفاد الحساب الرسمي عبر منصات تشيلسي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جارناتشو وقّع بصورة رسمية للنادي اللندني بعد الحصول على الضوء الأخضر من جانب مانشستر يونايتد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن صاحب الـ21 عامًا وقّع على عقد طويل الأمد مع تشيلسي، ليصرح اللاعب الأرجنتيني بهذه الصفقة، قائلاً: "سعيد بالانضمام إلى أفضل فريق في العالم".

وتقدر هذه الصفقة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، حيث كان اللاعب مرشحًا للرحيل عن "الشياطين الحمر" منذ يناير الماضي إلى تشيلسي قبل أن يحسم "البلوز" هذه الصفقة في الصيف.

وقدّمت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي صفقة جارناتشو بنظرة من اللاعب إنزو فرنانديز تجاه مواطنه الأرجنتيني، الذي تواجد في المدرجات لمشاهدة مباراة فولهام.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن نادي تشيلسي ضخ ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الصيفية من خلال ضم تسعة لاعبين جدد.

وكان فريق تشيلسي قد حقق فوزًا اليوم السبت على حساب فولهام بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد جارناتشو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

التعليقات

