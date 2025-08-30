بنظرة إنزو فرنانديز.. تشيلسي يعلن ضم جارناتشو رسميًا

أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، التعاقد مع الجناح البرتغالي أليخاندرو جارناتشو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد، لتعزيز الجانب الهجومي لدى "البلوز".

وأفاد الحساب الرسمي عبر منصات تشيلسي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جارناتشو وقّع بصورة رسمية للنادي اللندني بعد الحصول على الضوء الأخضر من جانب مانشستر يونايتد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن صاحب الـ21 عامًا وقّع على عقد طويل الأمد مع تشيلسي، ليصرح اللاعب الأرجنتيني بهذه الصفقة، قائلاً: "سعيد بالانضمام إلى أفضل فريق في العالم".

وتقدر هذه الصفقة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، حيث كان اللاعب مرشحًا للرحيل عن "الشياطين الحمر" منذ يناير الماضي إلى تشيلسي قبل أن يحسم "البلوز" هذه الصفقة في الصيف.

وقدّمت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي صفقة جارناتشو بنظرة من اللاعب إنزو فرنانديز تجاه مواطنه الأرجنتيني، الذي تواجد في المدرجات لمشاهدة مباراة فولهام.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن نادي تشيلسي ضخ ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الصيفية من خلال ضم تسعة لاعبين جدد.

وكان فريق تشيلسي قد حقق فوزًا اليوم السبت على حساب فولهام بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار الجولة الثالثة.

