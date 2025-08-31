المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من علامة الجزاء.. ميلنر يكتب التاريخ أمام مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:29 م 31/08/2025
ميلنر

لحظة هدف ميلنر في مانشستر سيتي

كتب اللاعب جيمس ميلنر التاريخ في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، أمام مانشستر سيتي.

وتفوق برايتون، الذي يلعب له جيمس ميلنر منذ صيف 2023، على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ميلنر يكتب التاريخ أمام مانشستر سيتي

كان برايتون متأخرًا بهدف أمام مانشستر سيتي حتى تحصل صاحب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ونجح جيمس ميلنر في تحويل ركلة جزاء برايتون إلى هدف في شباك مانشستر سيتي، قبل أن يسجل زميله الألماني برايان جرودا هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 89.

وبحسب ما ذكرت شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، أصبح ميلنر أكبر لاعب يسجل ركلة جزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر 39 عامًا و239 يومًا.

الملفت أن الحارس جيمس ترافورد الذي فشل في التصدي لركلة جزاء برايتون، ولد قبل شهر واحد من الظهور الأول لجيمس ميلنر في الدوري الإنجليزي عام 2002، عندما كان لاعبًا في صفوف ليدز يونايتد.

13 مباراة 

بات جيمس ميلنر في حاجة إلى خوض 13 مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي من أجل تحطيم رقم جاريث باري.

ويتصدر جاريث باري قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 653 مباراة، بينما لعب جيمس ميلنر 13 مباراة أقل.

وكان جيمس ميلنر وقع على عقد جديد مع برايتون حتى يونيو 2026، أي مع نهاية الموسم.

مباراة برايتون القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جيمس ميلنر

