للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
رودري: عودتي لا تضمن الفوز لمانشستر سيتي.. أنا لست ميسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:47 م 31/08/2025
رودري

رودري - لاعب مانشستر سيتي

قلل اللاعب الإسباني رودري من أهمية عودته إلى المشاركة مع نادي مانشستر سيتي، بالإشارة إلى ليونيل ميسي.

وخسر مانشستر سيتي خارج أرضه (2-1) أمام برايتون في مباراة أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، رغم أن فريق رودري كان متقدمًا بهدف نظيف.

تصريحات رودري عن خسارة مانشستر سيتي

وقال رودري في تصريحات عبر شبكة "NBC" التليفزيونية: "كانت مباراة مخيبة للآمال.. نحن مانشستر سيتي، وجئنا من أجل الفوز لكن هذا هو واقعنا، لسنا بالمستوى المطلوب منذ فترة طويلة جدًا، والطريقة الوحيدة للعودة هي أن ننظر إلى أنفسنا".

وأضاف: "نفتقد للمستوى المعهود عنها.. الأمر يخص الفريق، التغييرات التي حدثت، اللاعبون الجدد الذين يحتاجون إلى التأقلم، وعندما تغير الفريق بهذا الشكل يكون الأمر صعبًا، هذه هي حقيقتنا وليست أعذار".

وأكمل منتقدًا زملاءه في مانشستر سيتي: "كنا نستحق الفوز رغم أننا لم نكن في أفضل أحوالنا، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي تشبه أخطاء أطفال".

وواصل رودري: "من السهل أن توجه الاتهامات للجميع عند الخسارة، لكننا نفس الفريق عند الفوز أو الخسارة.. والحقيقة أننا يجب أن نرفع مستوانا إذا أردنا المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أنا لست ميسي.. لا تعني عودتي إلى المشاركة مع مانشستر سيتي أن الفريق سيفوز باستمرار، إنها لعبة جماعية، وآمل أن نؤدي بشكل أفضل بعد فترة التوقف الدولي، وعلي بالطبع أن أستعيد أفضل مستوياتي".

قبل أن يختتم: "لا تهمني آراء الناس، يمكنهم أن يعتقدوا ما يريدون، لكننا نركز على أنفسنا وسنتحدث في نهاية الموسم".

يشار إلى أن مانشستر سيتي افتتح منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون ووندرز قبل أن يخسر ضد كل من توتنهام وبرايتون على الترتيب.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي رودري

أخبار تهمك

التعليقات

