أصبح نادي ليفربول الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مرور 3 جولات.

وفاز ليفربول بهدف نظيف على ضيفه أرسنال في مباراة أقيمت اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة سيتي

ونجح ليفربول في التفوق على أرسنال بهدف من توقيع المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83.

وفشل مانشستر سيتي في الحصول على أي نقطة أمام برايتون، ليخسر (2-1) بعدما كان فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا متقدمًا بهدف النرويجي إيرلينج هالاند.

وفي الجولة الثالثة، استطاع تشيلسي الفوز (2-0) على فولهام.

وتجرع توتنهام هوتسبير مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي، بالخسارة على أرضه (1-0) أمام بورنموث، بينما استفاق مانشستر يونايتد بانتصار أول على حساب بيرنلي (3-2).

