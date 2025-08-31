المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فريق وحيد بالعلامة الكاملة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:39 م 31/08/2025
ليفربول

من مباراة ليفربول وأرسنال

أصبح نادي ليفربول الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مرور 3 جولات.

وفاز ليفربول بهدف نظيف على ضيفه أرسنال في مباراة أقيمت اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة سيتي

ونجح ليفربول في التفوق على أرسنال بهدف من توقيع المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83.

وفشل مانشستر سيتي في الحصول على أي نقطة أمام برايتون، ليخسر (2-1) بعدما كان فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا متقدمًا بهدف النرويجي إيرلينج هالاند.

وفي الجولة الثالثة، استطاع تشيلسي الفوز (2-0) على فولهام.

وتجرع توتنهام هوتسبير مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي، بالخسارة على أرضه (1-0) أمام بورنموث، بينما استفاق مانشستر يونايتد بانتصار أول على حساب بيرنلي (3-2).

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

نتائج الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي من هنا

 

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg