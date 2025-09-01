المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم الاتفاق معه.. ميلان ينسحب من صفقة جو جوميز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:02 م 01/09/2025
جو جوميز

جو جوميز

أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي ميلان تراجع عن سعيه لضم جو جوميز، مدافع ليفربول الإنجليزي، رغم وجود اتفاق شفهي مع اللاعب.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ميلان توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع جوميز، لكن ليفربول لم يُوافق على بيعه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

بـ3 أرقام.. مباراة ليفربول وأرسنال تعيد كتابة التاريخ

ويغلق الميركاتو الصيفي أبوابه في كلا من إنجلترا وإيطاليا اليوم الإثنين.

وحتى لو استمر "الروسونيري" في التفاوض على الصفقة مع ليفربول، فهناك مخاوف من عدم وجود وقت كافٍ لترتيب الفحص الطبي والإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتقال.

وذكر التقرير أن جزءا من المشكلة يكمن في عدم توصل ليفربول حتى الآن إلى اتفاق لضم الدولي الإنجليزي مارك جيهي من كريستال بالاس.

تحت قيادة أليجري مجددا.. رابيو يقترب من ميلان

ويتمسك كريستال بالاس بالحصول على 40 مليون جنيه إسترليني لبيع جيهي، وهو ما يعقد إتمام الصفقة.

ولن يُعتبر جوميز فائضا عن حاجة ليفربول إلا إذا ضمّ بطل الدوري الإنجليزي مدافعا آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن جوميز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول في 2015 قادما من تشارلتون أثلتيك، ويمتد عقده الحالي حتى 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك المدافع الإنجليزي في مباراتين مع ليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي (29 دقيقة).

ميلان ليفربول جو جوميز

