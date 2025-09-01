رغم الاتفاق معه.. ميلان ينسحب من صفقة جو جوميز

أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي ميلان تراجع عن سعيه لضم جو جوميز، مدافع ليفربول الإنجليزي، رغم وجود اتفاق شفهي مع اللاعب.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ميلان توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع جوميز، لكن ليفربول لم يُوافق على بيعه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ويغلق الميركاتو الصيفي أبوابه في كلا من إنجلترا وإيطاليا اليوم الإثنين.

وحتى لو استمر "الروسونيري" في التفاوض على الصفقة مع ليفربول، فهناك مخاوف من عدم وجود وقت كافٍ لترتيب الفحص الطبي والإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتقال.

وذكر التقرير أن جزءا من المشكلة يكمن في عدم توصل ليفربول حتى الآن إلى اتفاق لضم الدولي الإنجليزي مارك جيهي من كريستال بالاس.

ويتمسك كريستال بالاس بالحصول على 40 مليون جنيه إسترليني لبيع جيهي، وهو ما يعقد إتمام الصفقة.

ولن يُعتبر جوميز فائضا عن حاجة ليفربول إلا إذا ضمّ بطل الدوري الإنجليزي مدافعا آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن جوميز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول في 2015 قادما من تشارلتون أثلتيك، ويمتد عقده الحالي حتى 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك المدافع الإنجليزي في مباراتين مع ليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي (29 دقيقة).

