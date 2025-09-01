المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصفقة العاشرة.. تشيلسي يستعير بونانوتي من برايتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:48 م 01/09/2025
بونانوتي

فاكوندو بونانوتي ينضم إلى تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الإثنين، الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، قادمًا من برايتون، على سبيل الإعارة.

البالغ من العمر 20 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا بين صفوف ليستر سيتي.

بونانوتي إلى تشيلسي

كشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي، استعارة خدمات فاكوندو بونانوتي من برايتون لمدة موسم وحيد.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية إلى أن عقد بونانوتي مع تشيلسي لا يتضمن خيار الشراء، إذ يعود إلى برايتون الصيف المقبل.

وقال فابيان هورزيلر، مدرب برايتون في هذا الصدد: "إنها فرصة عظيمة له من أجل اللعب بشكل منتظم في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا".

وشدد مدرب برايتون على أنه سيواصل مراقبة أداء بونانوتي مع تشيلسي هذا الموسم، تحسبًا لعودته.

ومن المنتظر أن يلعب بونانوتي دور اللاعب الاحتياطي لكول بالمر في تشيلسي، بناءً على طلب المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا

وكان بونانوتي خاض 31 مباراة الموسم الماضي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين.

الصفقة العاشرة

وفيما يلي، جميع صفقات تشيلسي هذا الصيف..

- جواو بيدرو من برايتون

- جيمي جيتينز من بوروسيا دورتموند

- أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد

- جوريل هاتو من أياكس

- ليام ديلاب من إيبسويتش تاون

- إستيفاو من بالميراس

- داريو إيسوجو من سبورتينج لشبونة

- مامادو سار من ستراسبورج

- كيندري بايز من إنديبيندينتي الإكوادري (خرج معارًا لستراسبورج)

- فاكوندو بونانوتي من برايتون

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي برايتون فاكوندو بونانوتي

