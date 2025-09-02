المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة







"بديل إيزاك".. نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع يوان ويسا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:17 ص 02/09/2025
يوان ويسا مهاجم نيوكاسل

يوان ويسا مهاجم نيوكاسل الجديد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، تعاقده مع المهاجم الكونغولي يوان ويسا، قادمًا من صفوف فريق برينتفورد.

الرقم 9.. ويسا يعوض رحيل إيزاك في نيوكاسل

وكشف نيوكاسل في بيان رسمي عن ضم يوان ويسا، لتعزيز خط الهجوم، بعد رحيل الثنائي ألكسندر إيزاك وكالوم ويلسون، وسيرتدي القميص رقم 9.

بعد طول انتظار.. ليفربول يعلن تعاقده مع إيزاك في صفقة قياسية

وقال نيوكاسل في بيان رسمي: "يُعلن نيوكاسل يونايتد عن تعاقده مع المهاجم يوان ويسا من برينتفورد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، رهناً بموافقة الدوري الإنجليزي الممتاز".

يوان ويسا بعد الانتقال لنيوكاسل: سعيد بالتوقيع لأحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي

وقال يوان ويسا في تصريحات عبر موقع نيوكاسل الرسمي: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، وبالتوقيع لأحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "أنا متحمس جدًا لارتداء القميص الأسود والأبيض، لديّ أحلام، ولديّ ثقة، والآن سأبذل قصارى جهدي لتحقيق كل ذلك، أتطلع بشوق للبداية".

وتألق يوان ويسا مع برينتفورد في الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، خلال 39 مواجهة بمختلف المسابقات.

وكان ويسا قد انضم لصفوف برينتفورد عام 2021، قادمًا من صفوف فريق لوريان الفرنسي.

ولم يشارك ويسا في أي مباراة هذا الموسم مع برينتفورد، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، بعدما ابتعد عن التدريبات.

ويسا يفجر أزمة مع برينتفورد ويطالب بالرحيل قبل غلق السوق

وعزز نيوكاسل صفوفه بعدة صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها: أنتوني إيلانجا، أرون رامسديل، جاكوب رامسي ونيك فولتيماد.  

مباراة نيوكاسل القادمة
نيوكاسل يونايتد برينتفورد يوان ويسا

أخبار تهمك

إعلان

