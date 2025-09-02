المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إيزاك بعد انضمامه لليفربول: اللعب مع نجوم عالميين مثل صلاح أمرا رائعا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:33 ص 02/09/2025
إيزاك

إيزاك - ليفربول

يتطلع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لأن يكون إضافة قوية لهجوم ليفربول الذي يتصدره النجم المصري محمد صلاح.

ووقع إيزاك عقدًا طويل الأمد مع ليفربول في صفقة قياسية قادما من نيوكاسل يونايتد.

وينضم إيزاك إلى الريدز بعد أن سجل 62 هدفًا في 109 مباراة على مدار ثلاثة مواسم مع نيوكاسل يونايتد.

بعد طول انتظار.. ليفربول يعلن تعاقده مع إيزاك قادمًا من نيوكاسل

ومن المنتظر أن يشكل إيزاك هجومًا مثيرًا مع محمد صلاح، وكودي جاكبو، وهوجو إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز.

وبسؤاله عن تطلعه للانضمام لهجوم يضم هؤلاء اللاعبين، قال إيزاك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "بالتأكيد أنا أتطلع إلى ذلك، هؤلاء لاعبين عالميين، لقد قدموا أداءً رائعًا عندما كنت ألعب في الجانب الآخر (نيوكاسل)، وسيكون من الرائع أن أكون في الفريق نفسه".

وأضاف: "آمل فقط أن أتمكن من تقديم أفضل ما لديّ وأن أكون إضافة لليفربول، وأريد فقط أن أحظى بموسم رائع".

وعن الذي يطمح لتحقيقه خلال فترة تواجده مع ليفربول، أكد المهاجم السويدي، قائلًا: "أريد الفوز بكل شيء، هذا طموحي ببساطة".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح إيزاك صفقات ليفربول

أخبار تهمك

