أكد الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الجديد، شعوره بالفخر لانضمامه إلى الفريق السماوي، مشيرا إلى أنه لطالما كان معجبا به لسنوات طويلة.

وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع دوناروما قادما من باريس سان جيرمان بعد 4 أعوام قضاها مع بطل فرنسا، وذلك بعقد يمتد حتى صيف 2030.

دوناروما إلى مانشستر سيتي ومارسيليا يخطف ثنائي

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الصفقة كلفت خزينة السيتي نحو 40 مليون يورو.

تصريحات دوناروما بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي

وقال دوناروما في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "توقيعي لمانشستر سيتي لحظة مميزة ومليئة بالفخر بالنسبة لي".

وأضاف: "سأنضم إلى فريق يزخر بالنجوم العالميين، ويقوده واحد من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، بيب جوارديولا، هذا ناد يحلم كل لاعب في العالم بالانضمام إليه".

وأضاف: "لقد كنت معجبا بمتابعة مانشستر سيتي لسنوات طويلة، والآن أن أصبح جزءا من الفريق أمر يمثل شرفا وامتيازا كبيرين".

وأوضح: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد، والجهاز الفني، والجماهير. اللعب في استاد الاتحاد سيكون أمرا استثنائيا جدا بالنسبة لي".

وأتم: "أنا متحمس للغاية لما هو قادم، وأعد بأنني سأبذل كل ما أملك لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم