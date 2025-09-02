المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رغم رغبة التخلص منه.. أونانا طلب تجديد عقده مع يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:01 م 02/09/2025
أونانا

أندريه أونانا

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، في تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن يونايتد يسعى للتخلص من أونانا وضم حارس مرمى آخر، في ظل ظهور الكاميروني بمستوى مخيب على مدار الموسمين الماضيين.

وبحسب ما أشار إليه موقع "ذا أثليتيك"، فإن أونانا "عاد إلى مقر تدريبات يونايتد قبل بداية الموسم راغبا في تجديد عقده".

دوناروما إلى مانشستر سيتي ومارسيليا يخطف ثنائي

وأشار التقرير إلى أن أونانا ترك انطباعا سلبيا لدى روبن أموريم مدرب الفريق، وهو ما اتضح من خلال اعتماده على ألتاي بايندير في جميع المباريات الـ3 التي لعبها بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كما تعاقد مانشستر يونايتد مع حارس المرمى سين لامينز قادما من رويال أنتويرب البلجيكي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وهو ما يزيد من الشكوك حول وضع أونانا.

جدير بالذكر أن أونانا صاحب الـ29 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك الحارس الكاميروني في 101 مباراة مع يونايتد بمختلف المسابقات على مدار موسمين، استقبل خلالها 148 هدفا.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أندريه أونانا

