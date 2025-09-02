المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هيمنة إنجليزية.. 9 أندية بريميرليج ضمن قائمة الأكثر إنفاقًا في الصيف

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:45 م 02/09/2025
إيزاك - ليفربول

السويدي ألكسندر إيزاك

أُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مساء الاثنين، لتكشف الأرقام عن هوية الأندية الأكثر إنفاقًا هذا الموسم، وسط هيمنة واضحة للأندية الإنجليزية.

ووفقًا لموقع "footmercato"، تصدر ليفربول القائمة بعدما أنفق ما يقارب 481.9 مليون يورو، متفوقًا على جميع منافسيه.

ولم يكتف الريدز بالصدارة فقط، بل حطموا الأرقام القياسية بإبرام أغلى ثلاث صفقات في الميركاتو، بضم السويدي ألكسندر إيزاك، والألماني فلوريان فيرتز، والفرنسي هوجو إيكيتيكي، في صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 350 مليون يورو.

وجاء تشيلسي في المركز الثاني بإنفاق بلغ 328 مليون يورو، حيث عزز صفوفه بلاعبين بارزين مثل جواو بيدرو، وجيمي جيتنز، وأليخاندرو جارناتشو.

أول تعليق من دوناروما بعد انضمامه إلى السيتي

أما آرسنال فحل ثالثًا بعد أن خصص 293.5 مليون يورو لتدعيم تشكيلته بنجوم أبرزهم مارتن زوبيمندي، وإيبيريتشي إيزي، وفيكتور جيوكيريس، ونوني مادويكي.

واستمرت السيطرة الإنجليزية على المراكز التالية، مع حلول نيوكاسل رابعًا (288.85 مليون يورو)، ومانشستر يونايتد خامسًا (250.7 مليون يورو)، ثم نوتنجهام فورست في المركز السادس (236.9 مليون يورو)، وتوتنهام سابعًا (210.6 مليون يورو).

كما تواجد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المرتبة الثامنة (206.9 مليون يورو)، يليه باير ليفركوزن الألماني، الفريق الوحيد من خارج إنجلترا في القائمة، باحتلاله المركز التاسع بإنفاق قدره 198.15 مليون يورو.

إيزاك: اللعب مع نجوم عالميين مثل صلاح أمرا رائعا

أما المركز العاشر فجاء من نصيب سندرلاند، مفاجأة التصنيف، بعدما أنفق 187.9 مليون يورو.

قائمة أكبر 10 أندية إنفاقًا في ميركاتو صيف 2025:

ليفربول – 481.9 مليون يورو

تشيلسي – 328 مليون يورو

آرسنال – 293.5 مليون يورو

نيوكاسل – 288.85 مليون يورو

مانشستر يونايتد – 250.7 مليون يورو

نوتنغهام فورست – 236.9 مليون يورو

توتنهام – 210.6 مليون يورو

مانشستر سيتي – 206.9 مليون يورو

باير ليفركوزن – 198.15 مليون يورو

سندرلاند – 187.9 مليون يورو

