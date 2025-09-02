تجاوز حجم إنفاق نادي ليفربول على الصفقات الصيفية في 2025 نصف ما صرفه في عهد الألماني يورجن كلوب.

ويتولى المدرب الهولندي آرني سلوت قيادة ليفربول للموسم الثاني على التوالي، خلفًا لكلوب الذي ظل على رأس الجهاز الفني في ملعب أنفيلد، نحو 9 مواسم، بالتحديد بين أكتوبر 2015 ويوليو 2024.

ميركاتو ليفربول في صيف 2025

نجح ليفربول في استقدام 7 لاعبين جدد في الصيف، من بينهم الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي الذي انضم لفريق سلوت، لأول مرة، بعد شراء خدماته من فالنسيا في صيف 2024، نظير 30 مليون يورو.

وأعار ليفربول خدمات مامارداشفيلي إلى فالنسيا لموسم وحيد، قبل انضمامه هذا الصيف.

وفيما يلي، الصفقات التي حسمها ليفربول في صيف 2025 بمقابل بلغ 481 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ترانسفير ماركت:

- ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد: 144 مليون يورو

- فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن: 125 مليون يورو

- هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت: 95 مليون يورو

- ميلوش كيركيز من بورنموث: 46.9 مليون يورو

- جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن: 40 مليون يورو

- جيوفاني ليوني من بارما: 31 مليون يورو

- فريدي وودمان من بريستون: صفقة انتقال حر

أكثر من نصف إنفاق كلوب

صرف ليفربول هذا الصيف ما يتجاوز نصف إنفاقه في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب الذي دخل خلاله سوق الانتقالات 17 مرة بين الصيف والشتاء.

وكان ليفربول دفع ما يقارب 960 مليون يورو لتدعيم فريق كلوب في الفترة بين يناير 2016 ويناير 2024، بينما كلفت الصفقات الجديدة هذا الصيف ما يتجاوز نصف المبلغ السابق، بقليل.

وفيما يلي، إنفاق ليفربول في عهد يورجن كلوب..

- يناير 2016: 7 ملايين يورو

- موسم 2016-2017: 80 مليون يورو

- موسم 2017-2018: 173 مليون يورو

- موسم 2018-2019: 192 مليون يورو

- موسم 2019-2020: 10 مليون يورو

- موسم 2020-2021: 84 مليون يورو

- موسم 2021-2022: 89 مليون يورو

- موسم 2022-2023: 145 مليون يورو

- موسم 2023-2024: 172 مليون يورو

وكان كلوب تحدث في وقت سابق من عام 2019 عن ميزانيات ليفربول في أسوق الانتقالات، بقوله: "البعض يعتقد أننا سننفق 300 أو 200 مليونًا، لكن لا يوجد سوى ناديين بالعالم يمكنها فعل ذلك مثل ريال مدريد وبرشلونة، وربما أيضًا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

أغلى 10 صفقات في عهد كلوب

- داروين نونيز من بنفيكا في صيف 2022: 85 مليون يورو

- فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون في شتاء 2018: 84.65 مليون يورو

- أليسون من روما في صيف 2018: 72.5 مليون يورو

- دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج في صيف 2023: 70 مليون يورو

- نابي كيتا من لايبزيج في صيف 2018: 60 مليون يورو

- لويس دياز من بورتو في شتاء 2022: 49 مليون يورو

- فابينيو من موناكو في صيف 2018: 45 مليون يورو

- ديوجو جوتا من وولفرهامبتون في صيف 2020: 44.7 مليون يورو

- محمد صلاح من روما في صيف 2017: 42 مليون يورو

- كودي جاكبو من آيندهوفن في شتاء 2023: 42 مليون يورو

- أليكسس ماك أليستر من برايتون في صيف 2023: 42 مليون يورو