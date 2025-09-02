ألكسندر إيزاك انضم إلى ليفربول بعقد مدته ست سنوات وفقًا للتقارير، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وذلك لتعزيز فريق مثير بالفعل في خطوة جديدة ضخمة تعكس طموح حامل اللقب.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الضوء على بيانات إيزاك، لمعرفة السبب الذي دفع بطل إنجلترا إلى إنفاق مبلغ لم يسبق لأي نادٍ بريطاني أن دفعه من قبل للتعاقد مع لاعب.

أكثر من مجرد أهداف

عندما تتعاقد مع مهاجم، فأنت بالتأكيد تتوقع الأهداف، وبلا شك سيحصل ليفربول على الكثير منها.

إيزاك سجل 52 هدفًا مع نيوكاسل يونايتد في جميع البطولات خلال الموسمين الماضيين، منها 44 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقط إيرلينج هالاند (49 هدفًا) ومحمد صلاح (47 هدفًا) سجلا أكثر من ألكسندر إيزاك (44 هدفًا) في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمي 2023/24 و2024/25، مع العلم أن المهاجم السويدي لعب ست مباريات أقل من زميله الجديد في ليفربول (64 مباراة مقابل 70).

إيزاك بعد انضمامه لليفربول: اللعب مع نجوم عالميين مثل صلاح أمرا رائعا

وإذا نظرنا فقط إلى الأهداف من اللعب المفتوح (باستثناء ركلات الجزاء)، فلن يتفوق على إيزاك سوى هالاند (39 هدفًا)، بينما سجل صلاح 33 هدفًا.

أكثر الأهداف من اللعب المفتوح (بدون ركلات جزاء) خلال موسمي 2023/24 و2024/25

ما يميز محمد صلاح بشكل واضح عن الثنائي الآخر هو عدد التمريرات الحاسمة في تلك الفترة (28 تمريرة حاسمة)، بينما اكتفى كل من هالاند وإيزاك بثمانٍ فقط لكل منهما.

مع ذلك، فإن التمريرة الحاسمة في النهاية ما هي إلا فرصة تم إنهاؤها بشكل جيد، وفي دفاعًا عن إيزاك، كان من الطبيعي أن يتمحور أسلوب نيوكاسل حول خدمته وتغذيته بالكرات، مما جعل من الصعب عليه زيادة عدد تمريراته الحاسمة، ومع ذلك، يمكن القول إنه لاعب مبدع أيضًا.

في موسم 2023/24، لم ينجح سوى ثلاثة لاعبين من نيوكاسل في صناعة فرص من اللعب المفتوح أكثر من إيزاك (27 فرصة) في الدوري الإنجليزي، رغم أنه سجل تمريرتين حاسمتين فقط. وكذلك في الموسم الماضي، لم يتفوق عليه في صناعة الفرص من اللعب المفتوح سوى ثلاثة من زملائه، بينما لم يتجاوز جاكوب ميرفي (12 تمريرة حاسمة) حصيلته البالغة ست تمريرات حاسمة.

ليفربول يعلن تعاقده مع إيزاك في صفقة قياسية

وفي ديسمبر 2024، لفت إيزاك الأنظار حين سجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي (8 أهداف)، لكنه أيضًا كان الأكثر صناعة للفرص من اللعب المفتوح (19 فرصة) بين جميع لاعبي البطولة.

الموسم الماضي كان الأفضل له على الإطلاق من الناحية الإبداعية، إذ صنع 50 فرصة من اللعب المفتوح مع نيوكاسل في جميع البطولات، أي أكثر بـ19 فرصة على الأقل من أفضل مواسمه السابقة (2023/24) حين صنع 31 فرصة. كما أن متوسطه البالغ 1.33 فرصة من اللعب المفتوح في كل 90 دقيقة كان الأعلى في مسيرته حتى الآن.

هذا جانب قد يتطور بشكل أكبر مع ليفربول، فبينما سيكون إيزاك المهاجم الصريح في الفريق، لن تكون المسؤولية ملقاة على عاتقه وحده لإنهاء كل هجمة، نظرًا لوجود خيارات هجومية أخرى من حوله مثل صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو وفلوريان فيرتز القادرين على استغلال الفرص وإنهاء الهجمات.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن إيزاك هو مهاجم صريح بالأساس، صحيح أنه لعب حوالي 24% من دقائق مشاركاته في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع نيوكاسل في الجهة اليسرى، لكنه منذ ذلك الحين بات يلعب بشكل شبه حصري كمهاجم مركزي.

وقد أوضح ذلك في مقابلة مع أسطورة نيوكاسل آلان شيرر الموسم الماضي، حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "أستطيع أن أقول إنني أرى نفسي كمهاجم صريح، هذه هي مركزي الحقيقي، أشعر بالراحة عند استلام الكرة في الجهة اليسرى، لكنني في الحقيقة لم أكن بنفس الجودة في المباريات التي بدأت فيها كجناح أيسر".

إيزاك يشارك أيضًا في مجريات اللعب أكثر من كثير من المهاجمين الصريحين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد بلغ متوسط لمسه للكرة 36.8 مرة كل 90 دقيقة في موسم 2024/25.

وهذا أكثر من اللاعب الذي يُفترض أنه سيعوضه في آنفيلد، داروين نونيز (33.2)، وكذلك أكثر من نيكولاس جاكسون (30.9)، جان-فيليب ماتيتا (28.3)، أولي واتكينز (27.0)، كريس وود (25.0)، إيفانيلسون (24.3)، وربما بشكل غير مفاجئ، إيرلينج هالاند (22.9).

9 أندية بالبريميرليج ضمن قائمة الأكثر إنفاقًا في الصيف

كما أنه استعاد الاستحواذ في الثلث الهجومي بمعدل 0.6 مرة في كل 90 دقيقة، وهو نفس معدل محمد صلاح وكودي جاكبو، وأقل قليلًا من نونيز وديوجو جوتا (0.7). ويمكن القول إن ذلك كان جزئيًا نتيجة أن نيوكاسل لم يكن بنفس درجة العدوانية في الضغط مثل ليفربول، إذ بلغ متوسط استعادة الاستحواذ في الثلث الأخير لليفربول الموسم الماضي 4.3 مرة في المباراة مقابل 3.6 مرة لنيوكاسل.

وبين المهاجمين الصريحين، لم يتفوق على إيزاك (18 مرة) في استعادة الاستحواذ بالثلث الهجومي في الدوري الإنجليزي سوى إيفانيلسون (24 مرة)، جاكسون (20 مرة) وماتيتا (20 مرة).

تحسنه من الناحية الإبداعية وفي العمل بدون كرة يعد سببًا آخر دفع ليفربول لدفع هذا المبلغ الضخم من أجل التعاقد معه ومنحه عقدًا لمدة ست سنوات وفقًا للتقارير، إيزاك سيُكمل عامه الـ26 في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن إدارة "الريدز" تؤمن بأنها ضمّت لاعبًا في قمة عطائه، مع فرصة لمواصلة تطويره ليصبح مهاجمًا عالميًا بشكل أكبر مما هو عليه بالفعل.

ماكينة أهداف

في جوهر الأمر، ليفربول يدفع هذا المبلغ الكبير لأن إيزاك يُعتبر أقرب ما يكون إلى ضمان للإنتاجية في الثلث الهجومي، بقدر ما يمكن أن تحصل عليه دون التعاقد مع أحد الثنائي إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي.

لقد ذكرنا بالفعل حصيلته التهديفية، لكن الأمر لا يتوقف عند مجرد الأرقام الأساسية، إذ حقق إيزاك العديد من الإنجازات المميزة خلال فترته مع نيوكاسل.

فقد أصبح إيزاك ثالث لاعب فقط في تاريخ نيوكاسل يسجل 10 أهداف أو أكثر داخل ملعبه وخارجه في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أندرو كول (1993/94) وآلان شيرر (2001/02)، كما وصل إلى هدفه الـ50 في الدوري الممتاز في ظهوره الـ76 فقط، ليصبح واحدًا من سبعة لاعبين فقط سجلوا 50 هدفًا في عدد مباريات أقل.

وفي موسم 2024/25، تخطى إيزاك رصيد فريدي ليونبرج (48 هدفًا) ليصبح الهداف التاريخي الأول للسويديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أصبح رابع لاعب فقط يسجل في ثماني مباريات متتالية في البطولة، بعد جيمي فاردي (مرتين مع ليستر سيتي)، رود فان نيستلروي (مرتين مع مانشستر يونايتد)، ودانييل ستوريدج (مع ليفربول).

وخلال عام 2024 وحده، سجل إيزاك 25 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو أعلى معدل لأي لاعب من نيوكاسل في سنة ميلادية منذ أن سجل شيرر 27 هدفًا في 2002.

صيف 2025 يتجاوز نصف إنفاق ليفربول في عهد كلوب

ومن المهم أيضًا بالنسبة لليفربول أنه اعتاد الظهور في المباريات الكبيرة، حيث سجل الموسم الماضي أمام توتنهام، تشيلسي، آرسنال، نوتنجهام فورست، ليفربول، أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

وليس من المفاجئ القول إن إيزاك كان من أكثر المهاجمين فاعلية في إنهاء الفرص خلال موسم 2024/25، فقد بلغت نسبة تحويله للتسديدات (من دون ركلات جزاء) 26.4% من أصل 95 تسديدة، ولم يتفوق عليه سوى أربعة لاعبين (بحد أدنى 50 تسديدة)، اثنان منهم هما المنضم حديثًا إلى نيوكاسل يوان فيسا (27.5%) والهدف البديل الذي ارتبط اسمه بليفربول يورجن ستراند لارسن (28.6%). وهذه النسبة أفضل من كل من هالاند (21.6%) ومحمد صلاح (21.1%).

ومن بين الأمور التي ستعجب المدرب آرني سلوت أيضًا في صفقته الجديدة هي تحركاته، فأفضل المهاجمين هم من يضعون أنفسهم في أماكن مناسبة للتسجيل باستمرار، والجري الذكي لإيساك بدون كرة سيكون ذا أهمية خاصة لزملائه مثل صلاح وفلوريان فيرتز.

ففي الموسم الماضي، قام إيزاك بـ113 جريًا ليكون خيارًا لاستقبال العرضيات عندما كان نيوكاسل في حالة استحواذ، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى تسعة لاعبين فقط في الدوري الإنجليزي.

وربما الأبرز من ذلك، أن 14 لاعبًا فقط في الدوري الإنجليزي قاموا بعدد جريات خلف المدافعين أكثر من إيزاك (287 جريًا)، وكان محمد صلاح (389) اللاعب الوحيد من ليفربول الذي سجل أكثر منه.

إضافة إلى ذلك، كان هناك 13 لاعبًا فقط في الدوري الإنجليزي قادت جرياتهم خلف المدافعين إلى تسديدة لفريقهم أكثر من إيزاك، وهذا جانب يبرع فيه ليفربول بالفعل من خلال صلاح، إذ قادت جرياته خلف الخطوط الموسم الماضي إلى 77 تسديدة على المرمى سواء منه أو من زملائه، وهو فارق لا يقل عن 29 تسديدة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يكون هذا جانبًا يرغب آرني سلوت في تطويره لدى إيزاك ليضيف بُعدًا جديدًا لفريقه، وأيضًا للاعب نفسه، فمع استحواذ ليفربول على الكرة أكثر من نيوكاسل وبدء هجماته من مناطق أبعد، يُفترض أن ذلك سيمنحه المزيد من الفرص للقيام بتلك الانطلاقات خلف المدافعين.

هناك أيضًا حقيقة أن محمد صلاح سيغيب حوالي شهر من الموسم في ديسمبر بسبب كأس الأمم الإفريقية، فضلًا عن أن النجم المصري سيصل في النهاية إلى نهاية مشواره مع ليفربول، وسيكون على النادي التأكد من امتلاك ما يكفي من القوة الهجومية لتعويض ذلك. نظريًا، إيزاك يُعد خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

ورغم أن صلاح وقّع على تمديد عقده لعامين إضافيين في نهاية الموسم الماضي، فإنه لن يستمر إلى الأبد، ويبدو أن ليفربول يخطط لضمان وجود هجوم قوي قادر على الانتقال بسلاسة إلى ما بعد حقبة صلاح.

ومع وجود إيزاك (25 عامًا)، هوجو إيكيتيكي (23 عامًا)، فلوريان فيرتز (22 عامًا)، كودي جاكبو (26 عامًا) الذي جدّد عقده مؤخرًا، والموهبة الواعدة ريو نجوموها الذي لم يتجاوز 17 عامًا بعد، يمتلك ليفربول مجموعة من المهاجمين الذين إما في بداية مسيرتهم أو على مشارف سنوات التألق في مسيرتهم.

وقد أكد ليفربول بوضوح أن هدفه هذا الموسم هو المنافسة على كل البطولات الممكنة، ما يعني عمليًا أنه سيلعب أكثر من 60 مباراة في مختلف المسابقات، وبالتالي فإن وجود عمق في الخط الهجومي سيكون أمرًا حاسمًا، وكل المهاجمين سيحصلون على فرص كبيرة للمشاركة.

إذا تمكن إيزاك من تكرار المستوى الذي قدمه مع نيوكاسل، فسيكون ناديه الجديد أكثر من سعيد، أما إذا نجح في تطوير نفسه أكثر، فقد نشاهد شيئًا استثنائيًا بالفعل.

وربما بعد بضع سنوات يُنظر إلى قيمة الصفقة البالغة 125 مليون جنيه إسترليني على أنها كانت صفقة رابحة إلى حد ما.