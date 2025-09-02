المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كاراجر: انضمام إيزاك إلى ليفربول يوم حزين لكرة القدم.. وانظروا إلى جويهي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:21 م 02/09/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك بقميص ليفربول

يرى جيمي كاراجر، أحد أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات في تاريخ نادي ليفربول، أن انضمام المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى فريقه هذا الصيف قد يمثل يومًا حزينًا لكرة القدم، مستشهدًا بالمدافع الإنجليزي مارك جويهي.

وانضم إيزاك إلى ليفربول في صفقة قياسية كلفت نحو 150 مليون يورو.

مفاوضات إيزاك وجويهي مع ليفربول

تمرد إيزاك على نيوكاسل يونايتد من أجل السماح له بالانضمام إلى ليفربول، ليغيب عن المعسكر الصيفي لفريق إيدي هاو قبل أن يضرب عن التدريبات الجماعية، كما أصدر بيانًا أعلن فيه رغبته الرحيل عن ملعب سانت جيمس بارك.

على الجانب الآخر، كان تصرف جويهي مختلفًا تمامًا مع إدارة كريستال بالاس.

ورغم رغبة جويهي في الرحيل نحو ليفربول، إذ اتفق على البنود الشخصية في وقت مبكر من الصيف، لكن اللاعب امتثل لقرار إدارة كريستال بالاس، ليشارك في الفوز بالدرع الخيرية على حساب الريدز نفسه.

وسجل جويهي هدفًا لكريستال بالاس قبل يومين فقط من الموعد النهائي لسوق الانتقالات الصيفية 2025، مبديًا التزامًا مثاليًا لفريق أوليفر جلاسنر.

كاراجر: صفقة إيزاك يوم حزين لكرة القدم

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "انظروا إلى جويهي.. لقد تصرف بشكل رائع، وما يزال محبوبًا من جماهير كريستال بالاس ومن المدرب الذي تحدث عنه بشكل جيد، وسيتعين عليه الانتظار حتى يناير أو الصيف المقبل لينضم إلى ليفربول".

وأضاف: "بعض اللاعبين الآخرين قد ينظرون إلى تصرف إيزاك وويسا -انضم إلى نيوكاسل يونايتد- وسيكون ذلك يومًا حزينًا لكرة القدم لأن ما فعله كلاهما ليس أمرًا جيدًا".

وأكمل مدافع ليفربول السابق: "ليس لدي مشكلة في رغبة اللاعبين في الرحيل، هذا جزء لا يتجزًا من كرة القدم.. لكن لا يسعني إلا التفكير في أنه إذا كان هناك شخص يضع آلاف الجنيهات في حسابك المصرفي كل أسبوع، فيجب أن تتدرب وتلعب".

وشدد كاراجر على أن إيزاك كان بإمكانه التراجع عن تصرفاته، مؤكدًا أيضًا أن جماهير نيوكاسل يونايتد كانت ستسامحه وتستقبله بشكل جيد.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي ألكسندر إيزاك

