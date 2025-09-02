استحواذ ليفربول على ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد يُعد تتويجًا لإحدى أبرز الصفقات في تاريخ الانتقالات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن، كيف تقارن هذه الصفقة بغيرها؟.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، بعضًا من أكبر الصفقات التي جرت بين أندية البريميرليج.

ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول – أغسطس 2025)

واحدة من أكثر صفقات الانتقال طولًا وإثارة في السنوات الأخيرة انتهت أخيرًا بانتقال المهاجم السويدي إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، مقابل رسوم تُقدر بحوالي 125 مليون جنيه إسترليني.

خلال ثلاثة مواسم مع نيوكاسل، سجل إيزاك 54 هدفًا في الدوري الإنجليزي من أصل 86 مباراة، كما هز الشباك في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي الذي فاز به فريقه أمام النادي الذي انضم إليه الآن.

ومع إنفاق ليفربول مبلغًا كبيرًا أيضًا للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت، يبقى السؤال: من سيفضّل آرني سلوت ليكون المهاجم الأساسي، وكيف سيتمكن من إبقاء كلا المهاجمين راضيين؟

إيبيريتشي إيزي (من كريستال بالاس إلى آرسنال – أغسطس 2025)

عودة حُلمية لإيزي إلى نادي طفولته، لكنها جاءت بتبعات واسعة، فمع استسلام كريستال بالاس على ما يبدو لفكرة التخلي عن نجمهم الأول، بدا مؤكدًا تقريبًا أنه في طريقه إلى توتنهام هوتسبير.

إلا أن تدخلًا في اللحظة الأخيرة من آرسنال خطف لاعب أكاديميتهم السابق من تحت أنظار غريمهم المحلي، ليُكبّد السبيرز خسارتهم الثانية في صفقات الصيف الكبرى، بعد فشلهم أيضًا في استقدام مورجان جيبس-وايت من نوتنجهام فورست، ومع ذلك، تحرك توتنهام سريعًا للتوقيع مع تشافي سيمونز من لايبزيج.

إيزي الذي شجع آرسنال في صغره، سيحاول الآن مساعدة النادي على الانتقال من دور "الوصيف الدائم" في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منصة التتويج باللقب.

فرناندو توريس (من ليفربول إلى تشيلسي – يناير 2011)

كوّن توريس سمعة كأحد أخطر المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 65 هدفًا في 102 مباراة مع ليفربول، قبل أن يقرر تشيلسي دفع نحو 50 مليون جنيه إسترليني لضمه إلى لندن في اليوم الأخير من سوق انتقالات يناير 2011.

كان المبلغ ضخمًا للغاية في ذلك الوقت لكنه لم يُثمر كما كان متوقعًا، إذ سجل المهاجم الإسباني هدفًا واحدًا فقط في 18 مباراة بقميص ناديه الجديد خلال ما تبقى من موسم 2010/11، لينهي مسيرته مع البلوز برصيد 20 هدفًا فقط في 110 مباريات بالدوري الممتاز.

ومع ذلك، فقد أحرز توريس هدفًا تاريخيًا في الوقت بدل الضائع أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011/12، ليؤهل فريقه إلى النهائي الذي تُوِّج فيه تشيلسي باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

ديكلان رايس (من وست هام إلى آرسنال – يوليو 2023)

خلال عقدٍ كاملٍ صعد فيه من فرق الشباب حتى ارتدى شارة القيادة، نجح ديكلان رايس في حجز مكانة أسطورية داخل وست هام يونايتد، إذ قاد الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وحصد جائزة أفضل لاعب في النادي ثلاث مرات.

لكن، وبحجة "طموحه في اللعب على أعلى مستوى ممكن"، انتقل رايس عبر لندن إلى آرسنال في صفقة قُدرت بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، جعلته آنذاك اللاعب البريطاني الأغلى بالتساوي مع جاك غريليش.

ومنذ وصوله، أصبح بسرعة عنصراً محورياً في صفوف آرسنال، حيث ساهم بقوة على مدار موسمين، وتوّج مجهوده باختياره أفضل لاعب في النادي لموسم 2024/25.

مويسيس كايسيدو (من برايتون إلى تشيلسي – أغسطس 2023)

لم يكن العديد من مشجعي كرة القدم الإنجليزية على دراية بمويسيس كايسيدو عندما غادر لاعب الوسط الإكوادوري بلاده لينضم إلى برايتون في منتصف موسم 2020/21.

وسرعان ما أُعير إلى بلجيكا، لكنه قدّم انطلاقة قوية في موسم 2022/23، وفشل حينها في محاولة دفع انتقاله إلى آرسنال في منتصف الموسم.

وفي صيف ذلك العام، يُقال إن ليفربول توصّل لاتفاق معه، لكن تشيلسي خطف الصفقة بعرض يُعتقد أنه وصل إلى 115 مليون جنيه إسترليني. وقد تُوّج بجائزة أفضل لاعب في تشيلسي الموسم الماضي.

آشلي كول (من آرسنال إلى تشيلسي – أغسطس 2006)

قبل عام من انتقاله في النهاية عبر لندن، تم تغريم كول وتشيلسي من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب اجتماع غير قانوني في صيف 2005.

بعد ذلك، وقّع كول عقد تمديد لمدة عام واحد مع آرسنال، لكنه انتقل في النهاية في الصيف التالي بعد مفاوضات مطوّلة، في صفقة شهدت انتقال ويليام جالاس في الاتجاه المعاكس.

واصل كول مسيرته ليخوض 229 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، مُرسخًا مكانته كأحد أعظم الأظهرة اليسرى في تاريخ إنجلترا، ومحققًا العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

فيرجيل فان دايك (من ساوثامبتون إلى ليفربول – يناير 2018)

بعد أن بدأ مسيرته في بلده هولندا ولعب لاحقًا مع سيلتيك في اسكتلندا، وصل فيرجيل فان دايك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال ساوثامبتون، حيث لفت الأنظار سريعًا وفاز بجائزة لاعب الموسم في عامه الأول.

كان المدافع الهولندي مرتبطًا بشدة بالانتقال إلى ليفربول في صيف 2017، لكنه استمر في اللعب مع ساوثامبتون حتى ديسمبر، حين تم تأكيد انتقاله إلى الريدز مقابل رسوم بلغت نحو 75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

والآن بصفته قائدًا للفريق، يعد فان دايك جزءًا أساسيًا من نجاح ليفربول، حيث قاد الدفاع نحو تحقيق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وظل ركيزة لا غنى عنها في الخط الخلفي.

روبن فان بيرسي (من آرسنال إلى مانشستر يونايتد – أغسطس 2012)

انتقال آخر أثار غضب الجماهير، حيث لم يلقَ قرار فان بيرسي قائد آرسنال، بالرحيل إلى الغريم مانشستر يونايتد أي ترحيب من ناديه السابق.

قضى المهاجم الهولندي ثمانية أعوام في شمال لندن، سجل خلالها 30 هدفًا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأخير.

ورغم أنه لم يستمر في أولد ترافورد سوى ثلاثة مواسم فقط، إلا أنه احتفظ بجائزة الحذاء الذهبي ليساهم في تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي من أول محاولة، وقد أنهى مسيرته مع مانشستر يونايتد برصيد 48 هدفًا في 86 مباراة بالدوري.

نجولو كانتي (من ليستر سيتي إلى تشيلسي – يوليو 2016)

الفرنسي غير المعروف كثيرًا قضى موسمًا واحدًا فقط في كرة القدم الإنجليزية قبل انتقاله إلى تشيلسي، لكن يا له من موسم.

كان كانتي أحد أبرز اللاعبين في تتويج ليستر سيتي التاريخي بلقب الدوري، حيث قام بعدد من التدخلات وقطع الكرات أكثر من أي لاعب آخر.

ذلك الإنجاز منحه الانتقال إلى تشيلسي، حيث نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسمه الافتتاحي، مسهمًا في تتويج فريقه باللقب، وعلى مدار سبعة مواسم، خاض 190 مباراة في الدوري الممتاز وأصبح يُعرف كأحد أعظم لاعبي الوسط الدفاعيين.

روميلو لوكاكو (إيفرتون إلى مانشستر يونايتد، يوليو 2017)

بعد فشله في إثبات نفسه في تشيلسي، صنع لوكاكو اسمه خلال أربعة مواسم (أحدها على سبيل الإعارة وثلاثة كلاعب دائم) مع إيفرتون، حيث سجل 68 هدفًا في 141 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مكانه في تشكيلة العام الخاصة برابطة اللاعبين المحترفين منحه الانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي دفع مبلغًا قُدر بـ75 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد يوم واحد فقط من عودة واين روني من أولد ترافورد إلى نادي طفولته إيفرتون.

لم يكن الانتقال فاشلًا تمامًا، إذ سجل 28 هدفًا في الدوري مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يتمكن من حجز مقعد دائم في التشكيلة الأساسية خلال الموسمين اللذين قضاهما مع النادي قبل رحيله إلى إنتر ميلان.

إيمانويل أديبايور (من آرسنال إلى مانشستر سيتي – يوليو 2009)

من يستطيع أن ينسى احتفال الانزلاق على الركبتين؟ بعد شهرين فقط من رحيله عن آرسنال إلى مانشستر سيتي، واجه المهاجم التوجولي فريقه السابق في مباراة مشحونة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن سجل هدفه الرابع في مباراته الرابعة مع السيتي، ركض أديبايور طول الملعب ليحتفل على ركبتيه أمام جماهير آرسنال المسافرة، والذين شعروا بغضب شديد بطبيعة الحال.

وعلى الرغم من تسجيله 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع السيتي، إلا أنه سرعان ما تراجع في ترتيب المهاجمين داخل الفريق، ولم يشارك كثيرًا بعد ذلك، لينتقل لاحقًا على سبيل الإعارة إلى ريال مدريد وتوتنهام قبل أن يرحل نهائيًا.

واين روني (من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد – أغسطس 2004)

كان روني لا يزال في الثامنة عشرة من عمره فقط عندما غادر إيفرتون متجهاً إلى مانشستر يونايتد، لكن المراهق كان بالفعل على طريق النجومية.

موسمان قضاهما في الفريق الأول لإيفرتون أظهرا أنه موهبة استثنائية من جيله، ولم يكن مفاجئاً أن يرحل في صفقة قُدرت بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، وهو حينها أعلى مبلغ يُدفع مقابل لاعب لم يتجاوز العشرين عاماً.

على مدار 13 عاماً مع يونايتد، سجل 183 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز – لا يتفوق عليه في عدد الأهداف مع نادٍ واحد سوى هاري كين (توتنهام) ومحمد صلاح (ليفربول). كما توّج بلقب الدوري خمس مرات.

رحيم سترلينج (من ليفربول إلى مانشستر سيتي – يوليو 2015)

بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في 2014، بدا سترلينج مقدرًا له التألق مع ليفربول، إلا أن نزاعًا طويلًا حول العقد طغى على النصف الثاني من موسمه الأخير مع النادي.

غادر سترلينج في النهاية إلى مانشستر سيتي، الذي دفع ما يُعتقد أنه رقم قياسي إنجليزي حينها بلغ 44 مليون جنيه إسترليني. استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يترك بصمته الحقيقية في ملعب الاتحاد، لكنه ازدهر تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث سجل 91 هدفًا في 225 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز باللقب أربع مرات.

ألكسيس سانشيز (من آرسنال إلى مانشستر يونايتد – يناير 2018)

نادراً ما يحدث انتقال في صفقة تبادل لاعبين بحتة دون تبادل أموال، لكن هذا بالضبط ما حدث عندما غادر سانشيز آرسنال متجهاً إلى مانشستر يونايتد، بينما انتقل هنريك مخيتاريان في الاتجاه المعاكس.

حقق سانشيز نجاحات ملحوظة خلال ثلاث سنوات ونصف في شمال لندن، بينما لم يترك مخيتاريان أثراً كبيراً خلال فترة 18 شهراً في أولد ترافورد.

لم تقدم الصفقة أي فائدة كبيرة لأي من الناديين. كانت الآمال كبيرة على سانشيز – الذي تم تقديمه بشكل لا يُنسى بفيديو يظهره وهو يعزف على البيانو في أولد ترافورد – لكنه فشل في تقديم أفضل مستوياته مع الشياطين الحمر، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أما مخيتاريان، فلم يحقق أداءً أفضل كثيراً، وانتهى الأمر بكليهما بمغادرة الناديين بعقود حرة.

ريو فيرديناند (من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد – يوليو 2002)

بعد مرور 20 شهرًا فقط على دفع ليدز يونايتد مبلغ قياسي بريطاني للتعاقد مع فيرديناند، تلقى النادي لاحقًا مبلغًا قياسيًا آخر – قُدّر بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني – لبيع المدافع إلى مانشستر يونايتد.

وكان الانتقال حسب التقارير، نتيجة للوضع المالي لليدز، رغم أن فيرديناند كشف لاحقًا أنه جلس في مكتب رئيس النادي لما يقارب ست ساعات لإتمام الصفقة.

وأصبح فيرديناند أسطورة في أولد ترافورد، حيث شغل منصب القائد، وشارك في ما يقارب 500 مباراة في جميع المسابقات، وفاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سول كامبل (من توتنهام هوتسبير إلى آرسنال – يوليو 2001)

في ساحة مليئة بالانتقالات، قلّ ما أثار غضب الجماهير وضجة مثل انتقال كامبل من توتنهام هوتسبير إلى الغريم التقليدي آرسنال في صيف 2001.

مع انتهاء عقده في وايت هارت لين، جاء انتقال قائد توتنهام إلى صفوف أرسين فينغر بمثابة صدمة كبيرة، دون أي مؤشر على قرب حدوثه. ومع ذلك، أثمر الانتقال لصالح المدافع الذي توّج بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الخمس مواسم التي قضاها في هايبري.

ويستمر إرث هذه الصفقة حتى اليوم، حيث لا يزال غضب جماهير توتنهام شديدًا كما كان قبل أكثر من عقدين.

فرانك لامبارد (من وست هام يونايتد إلى تشيلسي – يونيو 2001)

تبع لامبارد خطى والده فرانك الأب، بانضمامه إلى فريق شباب وست هام والعمل على التدرج حتى الفريق الأول، لكنه كان دائمًا يرغب في الخروج من ظل والده.

وفر تشيلسي تلك الفرصة عندما ضمه قبل عيد ميلاده الثالث والعشرين، واستفاد النادي بشكل كبير من خدماته.

خلال مسيرة رائعة مع تشيلسي، وصل لامبارد إلى رقم مزدوج من الأهداف في 10 مواسم متتالية، وخاض 429 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري، ليصبح واحدًا من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

أندرو كول (من نيوكاسل يونايتد إلى مانشستر يونايتد – يناير 1995)

اجتاح كول الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، حيث حصل على الحذاء الذهبي بعد تسجيل 34 هدفًا مع نيوكاسل.

لكن بعد ستة أشهر فقط من الموسم التالي، وقف مدرب نيوكاسل كيفن كيجان على درجات ملعب سانت جيمس بارك ليشرح سبب بيعه المفاجئ إلى مانشستر يونايتد في صفقة صدمت كرة القدم الإنجليزية.

ساعد كول ناديه الجديد على الفوز بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول، وكان جزءًا من فريق مانشستر يونايتد الناجح للغاية الذي تُوج بلقب الدوري خمس مرات من أصل ثماني سنوات قضاها هناك. أنهى مسيرته مع الفريق برصيد 93 هدفًا في 195 مباراة بالدوري الممتاز.