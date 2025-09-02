سيطر المغرب على قائمة أغلى 6 صفقات عربية في سوق الانتقالات الأوروبية هذا الصيف.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية 2025 أبوابه في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، أمس الإثنين، مع تحطيم أندية الدوري الإنجليزي الرقم القياسي إثر إنفاق ما يزيد عن 3 مليارات جنيه إسترليني.

أغلى 6 صفقات عربية هذا الصيف

أصبحت أنظار أندية القمة في أوروبا تتجه نحو اللاعبين المغاربة، خاصة بعد أن أثبت منتخب المدرب وليد الركراكي في كأس العالم 2022 أن هؤلاء اللاعبين جاهزون لخوض أكبر المنافسات القارية.

وإلى جانب نجوم المغرب، ظهر لاعب جزائري على رأس قائمة أغلى الصفقات العربية في ميركاتو أوروبا هذا الصيف، كالتالي:

- ريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي: 36.8 مليون يورو

أتم الجزائري آيت نوري انضمامه إلى مانشستر سيتي، قادمًا من وولفرهامبتون قبل منافسات كأس العالم للأندية 2025، ليحجز الظهير الأيسر مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

- إلياس بن صغير إلى باير ليفركوزن: 32 مليون يورو

المغربي صاحب الـ20 عامًا غادر موناكو بعد أن لعب طيلة مسيرته مع كرة القدم في الفريق الفرنسي نفسه.

- نيل العيناوي إلى روما: 23.5 مليون يورو

قدم لاعب الوسط المغربي نيل العيناوي في موسمين مع لانس أداءً جيدًا جدًا دفع روما إلى ضمه هذا الصيف.

- نايف أكرد إلى أولمبيك مارسيليا: 23 مليون يورو

وصل المدافع المغربي إلى ملعب فيلودورم قادمًا من وست هام، بعد إعارته الموسم الماضي إلى سوسيداد.

- أمين عدلي إلى بورنموث: 21 مليون يورو

يخوض الجناح البالغ من العمر 25 عامًا أول تجربة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد أن حقق رفقة باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني في 2023-2024.

- شمس الدين طالبي إلى سندرلاند: 20 مليون يورو

الجناح المغربي انضم إلى النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي بفضل أدائه الرائع مع كلوب بروج البلجيكي، خاصة في دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.