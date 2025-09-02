المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المغرب يسيطر.. أغلى 6 صفقات عربية في ميركاتو أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:48 م 02/09/2025
إلياس بن صغير

إلياس بن صغير إلى ليفركوزن

سيطر المغرب على قائمة أغلى 6 صفقات عربية في سوق الانتقالات الأوروبية هذا الصيف.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية 2025 أبوابه في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، أمس الإثنين، مع تحطيم أندية الدوري الإنجليزي الرقم القياسي إثر إنفاق ما يزيد عن 3 مليارات جنيه إسترليني.

أغلى 6 صفقات عربية هذا الصيف

أصبحت أنظار أندية القمة في أوروبا تتجه نحو اللاعبين المغاربة، خاصة بعد أن أثبت منتخب المدرب وليد الركراكي في كأس العالم 2022 أن هؤلاء اللاعبين جاهزون لخوض أكبر المنافسات القارية.

وإلى جانب نجوم المغرب، ظهر لاعب جزائري على رأس قائمة أغلى الصفقات العربية في ميركاتو أوروبا هذا الصيف، كالتالي:

- ريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي: 36.8 مليون يورو

أتم الجزائري آيت نوري انضمامه إلى مانشستر سيتي، قادمًا من وولفرهامبتون قبل منافسات كأس العالم للأندية 2025، ليحجز الظهير الأيسر مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

- إلياس بن صغير إلى باير ليفركوزن: 32 مليون يورو

المغربي صاحب الـ20 عامًا غادر موناكو بعد أن لعب طيلة مسيرته مع كرة القدم في الفريق الفرنسي نفسه.

- نيل العيناوي إلى روما: 23.5 مليون يورو

قدم لاعب الوسط المغربي نيل العيناوي في موسمين مع لانس أداءً جيدًا جدًا دفع روما إلى ضمه هذا الصيف.

- نايف أكرد إلى أولمبيك مارسيليا: 23 مليون يورو

وصل المدافع المغربي إلى ملعب فيلودورم قادمًا من وست هام، بعد إعارته الموسم الماضي إلى سوسيداد.

- أمين عدلي إلى بورنموث: 21 مليون يورو

يخوض الجناح البالغ من العمر 25 عامًا أول تجربة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد أن حقق رفقة باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني في 2023-2024.

- شمس الدين طالبي إلى سندرلاند: 20 مليون يورو

الجناح المغربي انضم إلى النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي بفضل أدائه الرائع مع كلوب بروج البلجيكي، خاصة في دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي الدوري الألماني الدوري الفرنسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg