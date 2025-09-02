جيانلويجي دوناروما كان بلا شك أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الحالي، أعلن حارس المرمى الإيطالي رحيله عن باريس سان جيرمان وودع جماهيره وزملاءه علنًا في آخر مباراة على ملعب بارك دي برانس، ومنذ ذلك الحين انتشرت شائعات كثيرة حول مستقبله.

قيل إنه سيتوجه إلى مانشستر سيتي، ثم تراجع بسبب ضرورة رحيل إيدرسون، وهو ما لم يحدث في النهاية. في مرحلة ما، ذكرت وسائل الإعلام التركية أنه مرشح للانضمام إلى جالاتا سراي، لكن في النهاية انتهى كل شيء كما بدأ، وأصبح الحارس الآن يرتدي قميص مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي تعاقد مع واحد من أكثر حراس المرمى خبرة في العالم مقابل 35 مليون يورو، وهو مبلغ أكثر من معقول بالنظر إلى الأرقام التي تم تداولها في السنوات الأخيرة.

أول تعليق من دوناروما بعد انضمامه إلى السيتي

أزمة في اللعب بالقدم

المشكلة تكمن في طريقة لعب دوناروما بالقدم، التي تثير الكثير من التساؤلات سواء بين الجماهير أو الجهاز الفني، على الرغم من أن السبب الرئيسي لرحيله عن باريس سان جيرمان هو رفض الحارس تجديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2026.

على سبيل المثال، أكمل إيدرسون 811 تمريرة خلال موسم 2024-2025 مقارنة بـ 552 تمريرة لدوناروما، وفقًا للبيانات التي جمعتها منصة "FBref".

ومع ذلك، الفرق الأكبر بلا شك يكمن في نسبة النجاح في التمريرات الطويلة: 65.3٪ للبرازيلي مقابل 57.1٪ للإيطالي.

وإذا كان هناك شيء يميز أسلوب مدربه الجديد بيب جوارديولا فهو هذا بالضبط، فقد اعتمد المدرب الكتالوني لسنوات على أسلوب "تيكي تاكا" بشكل مكثف، لذا يبدو أن دوناروما ليس الخيار الأمثل له في الوقت الحالي.

لذلك، إما أن يتمكن جوارديولا من ضبطه وتطوير هذه الناحية في أسلوب لعبه، أو يبدو أن فرص الإيطالي ستكون محدودة تحت قيادته أيضًا.