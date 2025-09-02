المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوندوجان: مانشستر سيتي سيبقى دائما في قلبي.. وسأظل أتابعه

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:06 م 02/09/2025
جوندوجان

جوندوجان بقميص مانشستر سيتي

وجه اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان رسالة وداعية لجماهير نادي مانشستر سيتي، بعد أن أتم انضمامه هذا المساء إلى جالاتا سراي التركي.

وقضي جوندوجان فترتين مع مانشستر سيتي، الأولى كانت تاريخية بين 2016 و2023، والثانية استمرت لمدة موسم وحيد في 2024-2025.

جوندوجان يودع مانشستر سيتي

وقال جوندوجان في تصريحات عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "سيبقى هذا النادي دائمًا في قلبي".

وأضاف صاحب الـ34 عامًا: "حققنا نجاحات كبيرة معًا.. كانت هناك لحظات لا تنسى، أهمها قيادة الفريق لحصد الثلاثية، ورفع دوري أبطال أوروبا في إسطنبول سيبقى ذكرى خالدة بالنسبة لي".

وأكمل لاعب الوسط: "أنا واثق أن مانشستر سيتي سيواصل حصد البطولات، وسأظل أتابعه عن بعد في رحلتي الجديدة في تركيا، البلد الذي يعني لي الكثير".

وحقق جوندوجان 14 لقبًا مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأولى التاريخية التي استمرت 7 مواسم بين 2016 و2023.

وانضم جوندوجان إلى جالاتا سراي مجانًا بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

يشار إلى أن جوندوجان خاض 358 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع سيتي، سجل خلالها 68 هدفًا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوندوجان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg