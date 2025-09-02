وجه اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان رسالة وداعية لجماهير نادي مانشستر سيتي، بعد أن أتم انضمامه هذا المساء إلى جالاتا سراي التركي.

وقضي جوندوجان فترتين مع مانشستر سيتي، الأولى كانت تاريخية بين 2016 و2023، والثانية استمرت لمدة موسم وحيد في 2024-2025.

جوندوجان يودع مانشستر سيتي

وقال جوندوجان في تصريحات عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "سيبقى هذا النادي دائمًا في قلبي".

وأضاف صاحب الـ34 عامًا: "حققنا نجاحات كبيرة معًا.. كانت هناك لحظات لا تنسى، أهمها قيادة الفريق لحصد الثلاثية، ورفع دوري أبطال أوروبا في إسطنبول سيبقى ذكرى خالدة بالنسبة لي".

وأكمل لاعب الوسط: "أنا واثق أن مانشستر سيتي سيواصل حصد البطولات، وسأظل أتابعه عن بعد في رحلتي الجديدة في تركيا، البلد الذي يعني لي الكثير".

وحقق جوندوجان 14 لقبًا مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأولى التاريخية التي استمرت 7 مواسم بين 2016 و2023.

وانضم جوندوجان إلى جالاتا سراي مجانًا بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

يشار إلى أن جوندوجان خاض 358 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع سيتي، سجل خلالها 68 هدفًا.