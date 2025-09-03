تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن العديد من الملفات، أبرزها بكاؤه بعد مباراة بورنموث بسبب الراحل ديوجو جوتا، والنصيحة التي وجهها إلى ريو نجوموها زميله في الفريق عقب هدفه في مباراة نيوكاسل، وعدم تأقلمه مع الوافد الجديد هوجو إيكيتيكي.

البكاء بعد مباراة بورنموث

وقال صلاح في تصريحات عبر بودكاست "Men In Blazers": "البكاء بعد مباراة بورنموث؟ كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لأنني لم أُهيئ نفسي لذلك، عادةً ما أُصفق للجماهير بعد المباراة لأقول لهم شكرًا لحضوركم، ولكن بمجرد أن وقفتُ أمام مدرجات الكوب، كانوا يُغنون لجوتا".

وأضاف: "ثم غمرتني مشاعري وفكرتُ فيه، حينها اضطررتُ للتعامل مع الأمر، لكن كما ترى، كثيرٌ من الناس في "كوب" يُظهرون مشاعرهم أو ما يشعرون به، عندها تبدأ بالانهيار قليلاً".

نصيحة إلى نجوموها

وتطرق للحديث عن ريو نجوموها: "نجوموها لا يزال صغيرًا جدًا، قلت له بعد المباراة: دع وسائل التواصل الاجتماعي وشأنها، يمكنك أن تفرح بالهدف مع عائلتك وأصدقائك، استمتع باللحظة إلى أقصى حد لأنها أشبه بلحظاتك الأولى في عالم كرة القدم، لكن لا تنخرط كثيرًا وتحصل على تقدير العالم الخارجي فقط، لأنه سيكون دائمًا مزيفًا، ستحاول دائمًا البحث عن ذلك، ذلك الشعور من الخارج إذا حصلت على التقدير من الخارج فقط".

وأضاف: "ما هو المستقبل الذي ينتظره؟ يعتمد الأمر على كيفية تعامله مع الموقف، كيف سنعمل؟ علي أن أعمل بجد وأن أبقى متواضعًا لأنه صغير جدًا، أخبرته أن بعض اللاعبين يصلون إلى ذروتهم مبكرًا جدًا وسيعانون بعد ذلك".

وواصل: "أتمنى له كل التوفيق، إنه يمتلك مجموعة جيدة هنا حوله، ونحن نحاول دائمًا التحدث معه، والمدرب يتحدث معه أيضًا، لذلك فهو يحتاج فقط إلى البقاء متواضعًا والعمل ورؤية كيف تسير الأمور".

عدم التأقلم مع إيكيتيكي

وتحدث صلاح عن عدم تأقلمه مع إيكيتيكي: "حتى الآن لم أفهم كيفية التواصل مع إيكيتيكي، كما هو الحال مع داروين أو لويس دياز، أو اللاعبين الذين كانوا يلعبون في الأمام أو ديوجو جوتا، كنت أعرف من أين أبدأ مع ديوجو أو داروين وأعرف أين أجدهما، كنت أعرف أسلوب لعبهما جيدًا، لكن مع إيكيتيكي لا يزال جديدًا".

وأتم صلاح تصريحاته: "أحيانًا أحتاج الكرة في الملعب وأحيانًا نحتاجها في المساحة، نحاول إيجاد ذلك، من خلال جلسات التدريب أو مقاطع الفيديو التي يُظهرها لنا المدرب، لذا سأجد الحل قريبًا، لأن ذلك سيساعدني على تطوير أسلوب لعبي أيضًا".