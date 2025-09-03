رئيس لجنة الحكام: إلغاء هدف فولهام ضد تشيلسي كان خطأ

اعترف هوارد ويب رئيس لجنة الحكام في إنجلترا أن قرار إلغاء هدف جوش كينج لصالح فولهام في الهزيمة 0-2 أمام مضيفه تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز كان خاطئا، مضيفا أن حكم الفيديو المساعد ارتكب خطأ بتدخله.

واتُخذ القرار خلال الشوط الأول على ملعب ستامفورد بريدج بداعي قيام رودريجو مونيز بدهس قدم تريفوه تشالوباه خلال بناء الهجمة.

واستشاط ماركو سيلفا مدرب فولهام غضبا بعد إلغاء الهدف في المباراة التي سقط فيها فولهام بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 30 أغسطس الماضي.

وقال سيلفا في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "كيفية إلغاء هدف كهذا هي أمر لا يُصدق، يمكننا التحدث عن أمور كثيرة، لكنني أفضل عدم قول المزيد، لأنني سأُعاقب ولا أريد دفع غرامات".

بسبب يونايتد.. دموع أنتوني تغمر حفل تقديمه في بيتيس

وأدت تداعيات هذا القرار إلى تنحي مايكل سالزبوري، حكم الفيديو المساعد، عن إدارة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري يوم الأحد الماضي.

وقال ويب في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت البريطانية: "لم تكن واقعة مثيرة للجدل، بل كان قرارا خاطئا".

وأضاف: "وضعنا بعض القواعد فيما يتعلق بكيفية إدارة المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكيفية استخدامنا لتقنية حكم الفيديو المساعد".

وأوضح: "هناك معايير دقيقة لاحتساب مخالفات الالتحامات مما يحافظ على

تدفق وإيقاع ووتيرة اللعب، وضعنا أيضا معيارا دقيقا لتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد".

وواصل: "في هذا الموقف، لم يتم اتباع هذه التوجيهات بشكل صحيح، كان هناك سوء تقدير من قبل الحكام الذين أداروا اللقاء في هذا الموقف حول كيفية حدوث هذا الالتحام بين مونيز وتشالوباه".

وأتم: "ركز الحكام بشكل كبير على ذلك الالتحام دون النظر إلى السياق الكامل لكيفية حدوثه".

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم