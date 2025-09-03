المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر جيهي.. وانخفاض عدة لاعبين

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:01 ص 03/09/2025
مارك جيهي

مارك جيهي

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين بلعبة "فانتازي بريميرليج" بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الجولة الرابعة.

واختتمت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة الرابعة يوم 13 سبتمبر الحالي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويعد سعر اللاعب أحد أهم العناصر المؤثرة في اختياره في تشكيلات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن كل تشكيلة لها ميزانية محدودة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

بسبب يونايتد.. دموع أنتوني تغمر حفل تقديمه في بيتيس

ووفقا للتحديث الصادر صباح اليوم الأربعاء، تغيرت أسعار عدة لاعبين ارتفاعا وانخفاضا بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني).

وارتفع سعر مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، ليصل إلى 4.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون ارتفعت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 3 سبتمبر 2025

دماركوس سينيسي (بورنموث) - 4.6 مليون جنيه إسترليني

مارك جيهي (كريستال بالاس) - 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 3 سبتمبر 2025

ماتياس ينسن (برينتفورد) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

كارلوس باليبا (برايتون) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

جيمي باينو جيتنز (تشيلسي) - 6.3 مليون جنيه إسترليني

شون نيف (نيوكاسل) - 4.4 مليون جنيه إسترليني

آرون رامسديل (نيوكاسل) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

جاير كونيا (نوتنجهام فورست) - 4.4 مليون جنيه إسترليني

نكتاريوس تريانيتيس (سندرلاند) - 4.4 مليون جنيه إسترليني

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم 

الدوري الإنجليزي فانتازي يلا كورة فانتازي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg