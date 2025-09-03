فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر جيهي.. وانخفاض عدة لاعبين

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين بلعبة "فانتازي بريميرليج" بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الجولة الرابعة.

واختتمت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة الرابعة يوم 13 سبتمبر الحالي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويعد سعر اللاعب أحد أهم العناصر المؤثرة في اختياره في تشكيلات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن كل تشكيلة لها ميزانية محدودة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للتحديث الصادر صباح اليوم الأربعاء، تغيرت أسعار عدة لاعبين ارتفاعا وانخفاضا بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني).

وارتفع سعر مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، ليصل إلى 4.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون ارتفعت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 3 سبتمبر 2025

دماركوس سينيسي (بورنموث) - 4.6 مليون جنيه إسترليني

مارك جيهي (كريستال بالاس) - 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 3 سبتمبر 2025

ماتياس ينسن (برينتفورد) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

كارلوس باليبا (برايتون) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

جيمي باينو جيتنز (تشيلسي) - 6.3 مليون جنيه إسترليني

شون نيف (نيوكاسل) - 4.4 مليون جنيه إسترليني

آرون رامسديل (نيوكاسل) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

جاير كونيا (نوتنجهام فورست) - 4.4 مليون جنيه إسترليني

نكتاريوس تريانيتيس (سندرلاند) - 4.4 مليون جنيه إسترليني

