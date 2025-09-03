المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة بالبريميرليج

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:18 م 03/09/2025
سوبوسلاي

دومينيك سوبوسلاي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من بريميرليج.

سوبوسلاي قاد ليفربول للفوز على أرسنال في الجولة الثالثة، بفضل هدفه الرائع من ركلة حرة مباشرة.

صلاح يرفض انتقاد نونيز ودياز

تفوق على 7 لاعبين

تفوق سوبوسلاي على 7 لاعبين كانوا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل سوبوسلاي على نسبة 37% من تصويت الجماهير، ليحصد الجائزة، وكان جواو بيدرو لاعب تشيلسي أقرب منافسيه والذي حصل على نسبة 18%.

سوبوسلاي يكرر رقم جيرارد بعد 18 عامًا

بينما جاء السداسي الآخر على النحو التالي: جاك جريليش لاعب إيفرتون (16%)، بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد (13%)، مارك جويهي لاعب كريستال بالاس وإنزو لي في (6%) للثنائي، وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد (3%)، وماركوس سينسي (1%).

ويعتبر سوبوسلاي هو ثالث لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد الثنائي ريتشاليسون لاعب توتنهام (الجولة الأولى)، وجواو بالينيا لاعب توتنهام (الجولة الثانية).

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال بريميرليج سوبوسلاي

أخبار تهمك

