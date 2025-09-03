أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من بريميرليج.

سوبوسلاي قاد ليفربول للفوز على أرسنال في الجولة الثالثة، بفضل هدفه الرائع من ركلة حرة مباشرة.

تفوق على 7 لاعبين

تفوق سوبوسلاي على 7 لاعبين كانوا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل سوبوسلاي على نسبة 37% من تصويت الجماهير، ليحصد الجائزة، وكان جواو بيدرو لاعب تشيلسي أقرب منافسيه والذي حصل على نسبة 18%.

بينما جاء السداسي الآخر على النحو التالي: جاك جريليش لاعب إيفرتون (16%)، بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد (13%)، مارك جويهي لاعب كريستال بالاس وإنزو لي في (6%) للثنائي، وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد (3%)، وماركوس سينسي (1%).

ويعتبر سوبوسلاي هو ثالث لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد الثنائي ريتشاليسون لاعب توتنهام (الجولة الأولى)، وجواو بالينيا لاعب توتنهام (الجولة الثانية).