بعد نفاد قميص إيزاك.. ترتيب مفاجئ لصلاح في قائمة الأعلى بيعًا في ليفربول (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

03:34 م 03/09/2025
صيف تاريخي بالنسبة لليفربول انتهى بالتعاقد مع الهداف السويدي ألكسندر إيزاك، قادمًا من صفوف نيوكاسل، في مبلغ قياسي قُدّر بـ125 مليون جنيه إسترليني.

دعمت إدارة ليفربول الفريق في مختلف الخطوط خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما كان الهدف في اليوم الأخير من السوق التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي.

صفقة جويهي لم تتم، إلا أن إدارة "الريدز" قامت بضم عدد من اللاعبين البارزين، مثل فلوريان فيرتز، قادمًا من صفوف باير ليفركوزن.

وبالنسبة للقمصان الأكثر مبيعًا في هذا الصيف، تصدّر ألكسندر إيزاك المشهد في الساعات الأخيرة، بعدما تم سحب جميع قمصانه من المتجر الرسمي.

وكان فلوريان فيرتز في صدارة المشهد خلال الأسابيع الماضية، حيث يُعد القميص رقم 7 الأكثر بيعًا منذ انتقال نجم ليفركوزن إلى "الريدز".

ويأتي بعد ذلك ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الراحل، حيث يرغب عشاق النادي الإنجليزي في شراء قميص اللاعب، بعد قرار النادي الإنجليزي بتخليد القميص رقم 20.

وكانت إدارة ليفربول قد قررت تحويل مبيعات قميص اللاعب لأسرة اللاعب، كنوع من الدعم.

لمعرفة ترتيب قمصان لاعبي ليفربول الأعلى مبيعًا وترتيب صلاح.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

صفقات ليفربول في صيف 2025

فيرمي فيرمبونج قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني

آرمين بيتشي قادمًا من بوشكاش مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني

فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز قادمًا من بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني

فريدي وودمان قادمًا من بريستون في صفقة انتقال حر

هوجو إيكيتيكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني

جيوفاني ليوني قادمًا من بارما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني

ويل رايت قادمًا من سالفورد سيتي مقابل 200 ألف جنيه إسترليني

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح ألكسندر إيزاك فلوريان فيرتز

