11 نجمًا بلا نادٍ.. تشكيلة تضم بطل أوروبا وثلاثي إنجلترا الدولي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:18 م 03/09/2025
إريكسن

كريستيان إريكسن

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية، في فترة غير مسبوقة من حيث القيمة والصفقات.

ورغم الزخم الكبير، لا يزال هناك عدد من النجوم الكبار بلا نادٍ حتى الآن، ينتظرون فرصة جديدة لمواصلة مسيرتهم.

وفي ظل وفرة الأسماء المتاحة، يمكن بسهولة تكوين تشكيلة أساسية متوازنة من لاعبين بلا عقود تضم بطلًا سابقًا لدوري أبطال أوروبا، وثنائيًا لعب لمانشستر يونايتد، وثلاثيًا مثّل منتخب إنجلترا في 73 مباراة دولية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

حراسة المرمى

لوكاس فابيانسكي (40 عامًا): المخضرم البولندي رحل عن وست هام بعد سبع سنوات ناجحة، وما زال يرى أنه قادر على العطاء رغم العمر.

خط الدفاع

تاكيهيرو تومياسو (26 عامًا): فسخ عقده مع آرسنال بالتراضي رغم تبقي عام كامل، ولا يزال يتعافى من إصابة.

سيرجيو ريجيلون (28 عامًا): غادر توتنهام نهائيًا بعد تجارب إعارة مع أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

كريج داوسون وكورت زوما: ثنائي خبرة في البريميرليج يشكلان قلب الدفاع.

خط الوسط

كريستيان إريكسن: رفض عرض ريكسهام مفضلاً البقاء في الدوري الممتاز في أوروبا، ويبحث عن نادٍ يناسب خبرته الكبيرة.

أليكس أوكسليد-تشامبرلين (32 عامًا): مثل إنجلترا 35 مرة ولعب لأرسنال وليفربول، وقد يهبط لدوري الدرجة الأولى وسط اهتمام برمنجهام.

ديلي آلي (29 عامًا): لعب 37 مباراة دولية مع إنجلترا، لكنه لم يظهر سوى مرة واحدة منذ فبراير 2023، ويحتاج للعودة تدريجيًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

خط الهجوم

ويليان (37 عامًا): النجم البرازيلي غادر فولهام بنهاية الموسم، والوجهة الأقرب عودة إلى بلاده.

حكيم زياش: بطل دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي 2021، أصبح حرًا بعد انتهاء عقده مع الدحيل القطري.

باتريك بامفورد (31 عامًا): المهاجم الإنجليزي رحل عن ليدز بالتراضي هذا الصيف بعد قلة دقائق لعبه تحت قيادة المدرب دانييل فارك، وكان قد سجل 17 هدفًا في موسم واحد بالدوري الممتاز.

أسماء أخرى على القائمة

وبعيدًا عن هذه التشكيلة، هناك نجوم آخرون متاحون في السوق، مثل لاعب الوسط جوش براونهيل (صاحب 18 هدفًا في دوري البطولة)، والظهير الأيسر جمال لويس نجم نيوكاسل السابق، إضافة إلى البرازيلي رافينيا الذي ارتدى قمصان باريس سان جيرمان وبرشلونة.

دوري أبطال أوروبا الانتقالات الصيفية ويليان ديلي آلي حكيم زياش إريكسن تومياسو أوكسليد تشامبرلين فابيانسكي بامفورد ريجيلون زوما داوسون الدوري الإنجليزي الممتاز

الإحصائيات

