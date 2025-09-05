صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ميرور

ليفربول يحدد بديل صلاح

وضع ليفربول خطة التعاقد مع مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ، ليكون بديل محمد صلاح على المدى الطويل.

وأصبح أوليس على رأس اهتمامات آرني سلوت في ليفربول، ليكون البديل القادم في مركز محمد صلاح، الذي سيبلغ 35 عامًا بنهاية عقده الحالي مع الفريق.

سكاي سبورتس

صفقة مانشستر

نجح نادي مانشستر سيتي التعاقد مع لاعبة خد الوسط جريس كلينتون من غريمه مانشستر يونايتد، بعد انتقال عقب اتفاق مباشر بين الناديين.

وقبل يونايتد العرض الذي قدمه السيتي على مضض، خاصة وأن عقده كلينتون كان يتبقى به 12 شهرًا، ورفضت توقع عقدًا جديدًا.

استقالة رئيس توتنهام

استقال دانييل ليفي من منصبه كرئيس لنادي توتنهام هوتسبيرز، بعد استمراره حوالي 25 عامًا على رأس إدارة النادي اللندني.

وتنحى ليفي عن منصبه بعدما أبدت عائلة لويس، المتحكمة في النادي، الالتزام طويل المدى وعدم التطلع إلى بيع أسهمهم.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

تغير موعد مباراة ديربي مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم 28 سبتمبر الجاري، إلا أن رابطة الأندية قررت نقل المباراة ليوم 27، وذلك لضمان حصول الفريقين على الراحة القانونية قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يكثف مفاوضاته مع دي يونج

يكثف نادي برشلونة، مفاوضاته مع فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق؛ من أجل تجديد عقده مع النادي، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

ويتواصل برشلونة مع وكيل دي يونج الجديد، لحسم تجديد عقده، ويشعر النادي بالاطمئنان حول التوصل إلى اتفاق على تجديد عقد الهولندي.

آس

ملياردير يترك ثروته لنيمار

كشفت وصية رجل أعمال برازيلي متوفى أن النجم نيمار جونيور، مهاجم سانتوس البرازيلي، سيكون الوريث الوحيد لثروته التي تقدر بنحو مليار دولار، رغم أنه لم يسبق أن التقاه شخصيًا.

قام رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا من ولاية ريو جراندي دو سول، بتوثيق وصيته في يونيو 2025 بحضور شاهدين وموثق بديل، قبل وفاته بفترة قصيرة.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

رسالة مبابي

تحدث قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في المؤتمر الصحفي عن موسمه الجديد مع ريال مدريد والمنافسة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره الأوكراني، اليوم الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مبابي: "أنا سعيد جدًا ببدء موسم جديد، عدت للمنتخب وأنا أمتلك الكثير من العزيمة، والبداية جيدة، ويمكن أن تكون أفضل، إنها سنة مهمة جدًا بالنسبة لناديّ، ومنتخبي، وبالنسبة لي شخصيًا".

وأضا: "كل شيء متوفر لتحقيق إنجازات كبيرة هذا العام، أحاول قبل كل شيء أن أركّز على كل مباراة على حدة، وليس بالضرورة على السنة بأكملها، البداية ستكون من اليوم (الجمعة) مع منتخبي، في مشوار تصفيات ليس سهلًا ويجب أن يقودنا إلى الولايات المتحدة".

موقف ديمبيلي

شارك عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان في التدريبات الجماعية مع فرنسا بعدما كان يخوض مرانًا منفردًا في الأيام الماضية.

وكان ديمبيلي يعاني من آلام عضلية تعرض لها في مباراة تولوز ضد باريس سان جيرمان السبت الماضي.

ومن غير المتوقع أن يبدأ عثمان ديمبيلي أساسيًا في مباراة فرنسا ضد أوكرانيا مساء اليوم الجمعة بتصفيات كأس العالم.

الصحافة الإيطالية

مجلة "كالتشيو إي فينانزا"

نابولي الأعلى

تصدر نابولي، قائمة أعلى التشكيلات في الدوري الإيطالي موسم 2025-2026.

وتنشر المجلة تصنيفاتها سنويًا، حيث تحسب القيمة الإجمالية لكل فريق، من خلال جمع فاتورة الرواتب، مع معدلات إهلاك عقود اللاعبين في كل نادٍ، وهي عبارة عن التكلفة السنوية المحسوبة من رسوم انتقال اللاعبين.

تقدم نابولي إلى الصدارة، بتكلفة إجمالية لتشكيلته بلغت 240.5 مليون يورو، منها 130.5 مليون يورو لمعدلات الإهلاك، و110 ملايين يورو لأجور اللاعبين.

وتفوق نابولي على كل من إنتر ويوفنتوس وميلان، في قائمة أعلى التشكيلات هذا الموسم.

سكاي

غياب سكاماكا

غادر جيانلوكا سكاماكا، معسكر منتخب إيطاليا، استعدادا لمواجهتي إستونيا والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026.

ويعاني سكاماكا من إصابة في ركبته لم يتعاف منها، على الرغم من غيابه لمدة عام كامل عن صفوف المنتخب.

وكان سكاماكا قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي؛ أدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة عام.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

عودة الرقم 10

عاد الرقم 10 للظهور في المنتخب الألماني، بعد غياب سنوات، حيث سيُسمح لنديم أميري، لاعب ماينز، بارتداء الرقم 10 في مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة.

وسبق لنجوم المنتخب الألماني، أمثال لوثار ماتيوس ولوكاس بودولسكي ارتداء هذا الرقم التاريخي، الذي سيحصل عليه نديم أميري، بعد إصابة جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ والمانشافت.

بيلد

إصابة فولكروج

افتقد المنتخب الألماني لخدمات مهاجمه نيكلاس فولكروج، الذي تعرض للإصابة قبل مواجهة سلوفاكيا، التي أقيمت مساء الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

وعانى فولكروج من مشاكل عضلية، أبعدته عن التشكيل الأساسي للمدرب ناجليسمان، الذي دفع بالمهاجم نيك فولتيماد، المنتقل حديثًا لصفوف نيوكاسل، في التشكيل الأساسي لكتيبة الماكينات.