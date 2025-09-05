تقارير: محمد صلاح ضمن أبرز 5 مرشحين للفوز بالبالون دور

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، يعد ضمن أبرز 5 أسماء مرشحة للفوز بجائزة البالون دور، لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

فوتبول إيطاليا: صلاح قدم أعظم موسم في تاريخ الدوري الإنجليزي

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن صلاح قدم ما يُمكن اعتباره أعظم موسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان من المرجح أن يفوز بسهولة بجائزة الكرة الذهبية، لو لم يُخرج ليفربول من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

صلاح يطرق أبواب الكرة الذهبية للمرة السادسة.. هل يقفز إلى القمة هذا العام؟

وأشارت إلى أن محمد صلاح يتمتع بسيرة ذاتية رائعة رغم ذلك، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وحصد جميع الجوائز الفردية التي كان مؤهلًا لها، بما في ذلك الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب، بالإضافة إلى لاعب الموسم في البريميرليج.

تقارير: ديمبيلي يتصدر المرشحين للكرة الذهبية.. وظهور قوي لثنائي برشلونة

وأضافت أن عثمان ديمبيلي يتواجد على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه.

وساهم اللاعب الفرنسي بشكل مباشر في 51 هدفًا خلال 53 مباراة مع باريس سان جيرمان، وأنهى الموسم هدافًا للدوري الفرنسي، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، ولاعب الموسم في دوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد لامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة، ضمن اللاعبين الذين قدموا مستويات رائعة في الموسم الماضي، وتأمل الجماهير الكتالونية في أن يستعيد نجومها الجائزة الفردية الأكبر في عالم كرة القدم.

"أتمنى أن يتحقق ذلك".. لامين يامال يتحدث عن الكرة الذهبية

وقد يصبح لامين يامال أصغر لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهابية حال تتويجه بهذا الموسم، بعد مستواه الاستثنائي في الموسم الماضي، وينافسه زميله البرازيلي رافينيا، الذي كان هداف برشلونة الأبرز، في الطريق للفوز بالثلاثية المحلية بالإضافة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن الحارس جيانلويجي دوناروما المنتقل حديثًا لصفوف مانشستر سيتي، قد يتواجد ضمن الخمسة الأوائل في صراع الكرة الذهبية، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.