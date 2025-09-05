المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إليوت يمهّد لانتقال روجرز إلى ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

06:25 م 05/09/2025
مورجان روجرز وأولي واتكينز ثنائي أستون فيلا

مورجان روجرز

دخل لاعب أستون فيلا، مورجان روجرز، ضمن أهداف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام من ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير أيضًا.

وذكرت صحيفة "CaughtOffside" العالمية أن نادي ليفربول يمتلك بندًا في عقد هارفي إليوت مع أستون فيلا، يمنحه حق دفع السعر المطلوب والتعاقد مع مورجان روجرز في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند يخص ليفربول فقط، وسط رغبة واضحة من اللاعب في إتمام الصفقة خلال الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن السعر المحدد بالنسبة لليفربول لا يزال غير معروف حتى الآن.

وكان إليوت قد انضم إلى أستون فيلا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة، مع وجود بند إلزامية الشراء في العقد.

روجرز يخطف الأنظار

خطف مورجان روجرز، صاحب الـ23 عامًا، الأنظار خلال الموسم الماضي مع أستون فيلا، حيث شارك في 54 مباراة في جميع المسابقات، سواء المحلية أو القارية.

ونجح روجرز في تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 16 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية كلاعب هجومي مؤثر.

ويمتد عقده مع أستون فيلا حتى صيف 2030.

صيف تاريخي لليفربول

شهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطًا كبيرًا من جانب ليفربول، الذي أبرم عدة صفقات قوية، أبرزها التعاقد مع الهداف السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل، مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

كما ضم النادي نجم خط الوسط الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، في صفقة بلغت قيمتها نحو 116 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ليفربول أستون فيلا مورجان روجرز

