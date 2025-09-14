المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الإصابات تضرب مانشستر سيتي قبل موقعة الديربي (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:17 م 05/09/2025
يُعاني فريق مانشستر سيتي من سلسلة إصابات ضربت صفوفه مؤخرًا، كان آخرها غياب المدافع جون ستونز، الذي غادر معسكر المنتخب الإنجليزي رسميًا.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، غياب ستونز عن مواجهتي أندورا وصربيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة عضلية.

وأكد توخيل أن اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، يُعاني من إصابة عضلية بسيطة، لكنها كافية لإبعاده عن معسكر "الأسود الثلاثة"، وبالتالي حرمان مانشستر سيتي من خدماته في الفترة المقبلة.

ويواجه مانشستر سيتي أزمة حقيقية، ليس فقط على مستوى الإصابات، بل أيضًا على صعيد النتائج، حيث تلقى الفريق خسارتين متتاليتين؛ الأولى أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-0) في الجولة الثانية، والثانية أمام برايتون بنتيجة (2-1) في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لموقعة من العيار الثقيل، حين يستضيف مانشستر يونايتد مساء الأحد، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

لمعرفة تفاصيل إصابات مانشستر سيتي قبل الديربي، اضغط هنا.. أو تابع الألبوم المرفق في نهاية الموضوع.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي بيب جوارديولا

