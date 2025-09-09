كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة نوتنجهام فورست بدأت بالفعل في دراسة عدد من الخيارات لخلافة المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي تمت إقالته فجر الثلاثاء بعد بداية غير مستقرة للموسم الجديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن قائمة الأسماء المرشحة تحظى باهتمام كبير من إدارة النادي، وتشمل: أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس، أندوني إراولا مدرب بورنموث، ماوريسيو بوشيتينو المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة، وماركو سيلفا مدرب فولهام.

وأكد التقرير أن فورست لم يستقر بعد على خليفة نونو، لكن الإدارة تسعى للتحرك بسرعة من أجل حسم الملف. وسيتولى كل من إيدو جاسبار، المدير الرياضي، وروس ويلسون، الرئيس التنفيذي لكرة القدم، مسؤولية اختيار المدير الفني الجديد.

إلى جانب ذلك، ارتبط اسم أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني السابق لتوتنهام، بالمنصب بقوة، خاصة بعدما شوهد مؤخرًا مع مالك النادي إيفانجيلوس مارتيناكيس، الذي كافأه بجائزة تقديرًا لكونه أول مدرب يوناني يحقق لقب الدوري الأوروبي.

كما يظل البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو خيارًا مطروحًا، بعدما رحل هذا الصيف عن فنربخشة التركي.