المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كم ستكلف شباك دوناروما النظيفة خزائن مانشستر سيتي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:48 م 10/09/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

انضم جيانلويجي دوناروما، قائد المنتخب الإيطالي، إلى صفوف مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 27 مليون يورو، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل العقد المالية

وكشفت تقارير صحفية حديثة عن تفاصيل العقد المربح الذي وقعه حارس المرمى الشاب مع الفريق الإنجليزي، والذي يتضمن راتبًا أساسيًا ضخمًا ومكافآت إضافية تعكس طموحات النادي.

وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، سيحصل دوناروما على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو في موسمه الأول مع السيتيزنز، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 17 مليون يورو في العامين الأخيرين من عقده.

مكافآت مرتبطة بإنجازات فردية وجماعية

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العقد مكافآت تصل إلى 3 ملايين يورو لكل موسم، مرتبطة بإنجازات فردية وجماعية.

تتوزع هذه المكافآت على عدة معايير، أبرزها:-

- حفاظ دوناروما على شباك نظيفة خلال مباريات الفريق.

- مكافآت مرتبطة بتحقيق الألقاب الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل دوناروما إلى مانشستر في التاسع من سبتمبر 2025، برفقة وكيله إنزو رايولا، بعد انتهاء التزاماته مع المنتخب الإيطالي.

طالع جدول ترتيب الدور يالإنجليزي الممتاز 2025-2026 من هنا

الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي دوناروما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg