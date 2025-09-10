كم ستكلف شباك دوناروما النظيفة خزائن مانشستر سيتي؟

انضم جيانلويجي دوناروما، قائد المنتخب الإيطالي، إلى صفوف مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 27 مليون يورو، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل العقد المالية

وكشفت تقارير صحفية حديثة عن تفاصيل العقد المربح الذي وقعه حارس المرمى الشاب مع الفريق الإنجليزي، والذي يتضمن راتبًا أساسيًا ضخمًا ومكافآت إضافية تعكس طموحات النادي.

وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، سيحصل دوناروما على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو في موسمه الأول مع السيتيزنز، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 17 مليون يورو في العامين الأخيرين من عقده.

مكافآت مرتبطة بإنجازات فردية وجماعية

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العقد مكافآت تصل إلى 3 ملايين يورو لكل موسم، مرتبطة بإنجازات فردية وجماعية.

تتوزع هذه المكافآت على عدة معايير، أبرزها:-

- حفاظ دوناروما على شباك نظيفة خلال مباريات الفريق.

- مكافآت مرتبطة بتحقيق الألقاب الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل دوناروما إلى مانشستر في التاسع من سبتمبر 2025، برفقة وكيله إنزو رايولا، بعد انتهاء التزاماته مع المنتخب الإيطالي.

