كلام فى الكورة
"العودة بعكاز".. كيف تفاعلت صحف إنجلترا مع غياب مرموش عن ديربي مانشستر؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:56 م 10/09/2025
مرموش

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، عن غياب عمر مرموش، لاعب الفريق الإنجليزي، عن الديربي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

وبدأ مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون برباعية نظيفة، بينما تلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام توتنهام بنتيجة 2-0، وتلقى هزيمة ثانية في الجولة الثالثة أما برايتون بنتيجة 2-1.

وشارك مرموش مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي في أول 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي بواقع 150 دقيقة، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة في هزيمة فريقه من برايتون بنتيجة 2-1.

التوقف الدولي

وأثناء فترة التوقف الدولي التي أقيمت في شهر سبتمبر الجاري، شارك مرموش مع منتخب مصر أمام إثيوبيا والتي انتصر فيها "الفراعنة" بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

كما اكتفى بالمشاركة لمدة 9 دقائق فقط في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الثامنة، ومن ثم خرج بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

وبعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن، أجرى مرموش أشعة جديدة على ركبته ومن ثم أعلن مانشستر سيتي غيابه عن مباراة يونايتد وفقا للتقرير الطبي الذي استقبله من منتخب مصر.

وكان لذلك ردود فعل واسعة عبر الصحف الإنجليزية بالتحديد، حيث يعتبر مرموش أحد أهم عناصر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

ماذا قالت صحف إنجلترا؟

جارديان.. مرموش يغيب عن ديربي مانشستر

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن لاعب منتخب مصر قد يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف في مانشستر سيتي من أن تكون إصابة مرموش في الركبة تحرمه من المشاركة لفترة طويلة.

وأنهت الصحيفة أن الأسوأ من ذلك هو غياب ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي أيضا بسبب الإصابة في أوتار الركبة والتي ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، بالإضافة إلى أن حالة فودين البدنية غير واضحة بعد غيابه عن مباراة برايتون الأخيرة.

"ESPN".. مرموش يصدم جوارديولا

وبدأت الشبكة العالمية الحديث عن الأمر بأن الإصابة ستبعد مرموش عن خوض مباراة مانشستر يونايتد والتي ستكون هامة للفريقين في الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن إصابة مرموش ضربة لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يتعامل مع قائمة متزايدة من الإصابات في التوقف الدولي بالتحديد.

الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد.. مرموش يغيب عن الديربي

وسلط الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد الضوء على غياب مرموش عن الديربي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.

وقال الموقع الإنجليزي إن بناء على هذه الإصابة سيحتاج بيب جوارديولا إلى إجراء تغيير واحد على الأقل في الهجوم.

كما أضاف الموقع الإنجليزي أن جوارديولا سيضطر أيضًا إلى الأخذ في الاعتبار إصابة ريان شرقي، حيث سيغيب اللاعب المنضم حديثًا من ليون عن الملاعب لمدة شهرين.

ديلي سبورتس.. مرموش يعود بالعكازات من التوقف الدولي

وركز الموقع الإنجليزي على العكازات التي عاد بها مرموش من مباراته مع منتخب مصر في التوقف الدولي، وذلك نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بوركينا فاسو.

وأضاف أن مرموش سيغيب عن ديربي مانشستر كما أعلن فريقه، بسبب الإصابة التي تحتاج لمزيد من الفحوصات وبدء برنامج تأهيلي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
منتخب مصر مانشستر يونايتد مانشستر سيتي جوارديولا مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

