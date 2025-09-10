تشهد فترة ما بعد التوقف الدولي، إمكانية ظهور العديد من الصفقات الجديدة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة الرابعة من المسابقة.

وانتهى سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم 1 سبتمبر الماضي، وبدأت بعدها فترة التوقف الدولية الخاصة بالمنتخبات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، ما أجّل ظهور بعض اللاعبين الجدد مع أنديتهم.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، اللاعبين الذين يمكن أن يلعبوا لأول مرة مع أنديتهم الجديدة في "بريميرليج".

أرسنال – بييرو هينكابي

هينكابي الذي يستطيع اللعب كظهير أيسر وقلب دفاع، شارك في 28 مباراة في البوندسليجا مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، ما يشير إلى أنه يُعَدّ خيارًا احتياطيًا أكثر من كافٍ للجانرز.

إصابة ويليام ساليبا قد تعني أن هينكابي سيُلقى به مباشرة في عمق المواجهة ضد نوتنجهام فورست يوم السبت.

أستون فيلا – جادون سانشو وهارفي إليوت

مسيرة سانشو تعثّرت منذ فترة، لكن ولأول مرة منذ أيامه في بوروسيا دورتموند، يمتلك لاعب مانشستر يونايتد المُعار الآن مدربًا يريد منه أن يستلم الكرة وفي أمامه مساحة للتحرك - مدرب فيلا أوناي إيمري.

بين عامي 2018 و2021، ساهم سانشو في 78 هدفًا وصناعة خلال 92 مباراة في البوندسليجا، ولا يزال هناك لاعب كبير بداخله.

إليوت يُعد صفقة ذكية، إذ يضيف الإبداع في مركز الرقم 10، وهو ما افتقده فيلا بعد أن أصبح الخصوم يضاعفون الرقابة على مورجان روجرز.

تألق إليوت مع ليفربول حتى في الأوقات الصعبة، حيث احتل المركز الـ19 في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25 من حيث المساهمة في الأهداف لكل 90 دقيقة (0.73، بحد أدنى 10 مباريات)، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المعدل طوال موسم كامل، فهذا يعني تسجيل أو صناعة ما بين 15 إلى 20 هدفًا.

بورنموث – فيليكو ميلوسافلجيفيتش

قلب الدفاع ميلوسافليفيتش صاحب الـ18 عامًا ويبلغ طوله 6 أقدام و4 إنشات، قد يكون لاعبًا للمستقبل، لكن بعد خسارة بورنموث لعدد كبير من المدافعين هذا الصيف، يأمل النادي أن يتأقلم سريعًا مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

حتى الآن، لم يهتز أمام أي تحدٍ، فقد لعب ميلوسافليفيتش مع ريد ستار بلجراد منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وغادر النادي كأغلى صفقة بيع في تاريخه.

برينتفورد – ريس نيلسون

عانى نيلسون مؤخرًا من إصابات خطيرة، حيث غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي أثناء إعارته من أرسنال إلى فولهام لمدة موسم كامل.

لكن عندما يشارك يكون تأثيره كبيرًا للغاية. ففي إحصائية "الأفعال المولّدة للتسديدات" من موقع FBRef، لم يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز، وكيفين دي بروين، وبوكايو ساكا، إذ حقق معدل 5.73 لكل 90 دقيقة (بحد أدنى 450 دقيقة لعب).

برايتون – تشارالامبوس كوستولاس

برايتون دائمًا ما يبدو في حاجة إلى مهاجم، لكن لم تكن هذه الحاجة أكبر من الآن بعد رحيل جواو بيدرو.

كان النادي بطيئًا في الدفع بالعملاق صاحب الـ18 عامًا كوستولاس، رغم أنه شارك كبديل في انتصار كأس الرابطة الإنجليزية على أكسفورد يونايتد.

فقط مانشستر يونايتد هو من تراجع عن معدّل الأهداف المتوقعة (xG) بفارق أكبر من برايتون هذا الموسم (3.1). كوستولاس سيأمل في تصحيح ذلك.

بيرنلي – فلورنتينو لويس

تعاقد بيرنلي مع لاعب ارتكاز قادر على تكسير اللعب في وسط الملعب، على غرار ما يقدمه جواو بالينيا منذ سنوات.

فلورنتينو لويس القادم من بنفيكا، يقوم بهذا الدور منذ فترة في البرتغال، فقد حقق معدل 6.12 تدخلًا واعتراضًا في المباراة الواحدة بالدوري الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه سوى لاعبين اثنين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

تشيلسي – أليخاندرو جاراناتشو

جاراناتشو يمتلك موهبة فطرية هائلة، لكن روبن أموريم لم يتمكن من توظيفه في تشكيلته مع مانشستر يونايتد. ومع ذلك، لا يزال أمامه الكثير من الوقت للنجاح، إذ يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ويبدأ تجربة جديدة مع تشيلسي.

لكن الجناح الأرجنتيني سيكون بحاجة إلى تحسين معدلاته الهجومية ليحجز مكانه على حساب بيدرو نيتو. فقد ساهم جاراناتشو في 24 هدفًا بين تسجيل وصناعة خلال 91 مباراة في الدوري الإنجليزي مع يونايتد.

كريستال بالاس – كريستانتوس أوتشي

يسعى بالاس إلى تعويض جزء من الطاقة الهجومية التي كان يمنحها إيبريتشي إيزي، وقد يكون المهاجم صاحب الـ22 عامًا أوتشي هو ما يحتاجون إليه بالضبط.

فقد سجل وصنع هدفًا في المباراة الافتتاحية من الموسم الجديد في الدوري الإسباني مع خيتافي هذا العام، بعدما كان قد سجل أيضًا في مباراته الاحترافية الأولى قبل عام.

البدايات السريعة تبدو طبيعية بالنسبة لأوتشي، ومباراة بالاس ضد سندرلاند على ملعب سيلهرست بارك هذا الأسبوع تمثل فرصة لمواصلة ذلك.

إيفرتون – تايلر ديبلين

يُعد ديبلين واحدًا من أكثر المواهب الشابة إثارة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقد انضم الآن إلى خط هجوم إيفرتون الجديد الذي قد يقدم كرة هجومية ممتعة.

من المثير أن ديبلين يبدو في شكله وأسلوبه وكأنه نسخة مصغرة من جاك جريليش، زميله الجديد في الجناح المقابل مع إيفرتون.

فولهام – كيفين

منذ فترة وفولهام في حاجة إلى دفعة من الطاقة والإبداع على الأطراف.

وكسر الرقم القياسي للنادي بالتعاقد مع كيفين من شاختار دونيتسك يُعد لحظة كبيرة.

اللاعب صاحب الـ22 عامًا، والذي ساهم في 8 أهداف خلال 24 مباراة في الدوري الموسم الماضي (بمعدل هدف أو صناعة كل ثلاث مباريات)، سيكون مُطالَبًا بمساعدة فولهام لتحقيق فوزهم الأول هذا الموسم أمام ليدز يونايتد يوم السبت.

ليفربول – ألكسندر إيزاك

بعد أن حطم الرقم القياسي لأغلى صفقة في بريطانيا للتعاقد معه، يستعد ليفربول لمنح إيساك ظهوره الأول، وكل الأنظار تتجه إلى كيفية توظيفه من قبل المدرب آرني سلوت داخل الفريق.

إيزاك سجل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، محتلاً المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي خلف زميله الجديد محمد صلاح، وقد يشكل هذان اللاعبان انطلاقة نارية أمام بيرنلي.

مانشستر سيتي – جيانلويجي دوناروما

بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه جيمس ترافورد أمام توتنهام هوتسبير، قرر مانشستر سيتي التعاقد مع حارس جديد، لكن وصول واحد من قلة من الحراس النجوم في العالم لا يُعد ضمانًا للنجاح.

بيب جوارديولا يريد حارسًا يمكن الاعتماد عليه، لكنه يحتاج أيضًا إلى من يجيد اللعب بالكرة عند قدميه، وهو جانب ارتكب فيه دوناروما أخطاء متكررة مع باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فقد استقبل 20 هدفًا فقط من معدل أهداف متوقعة بعد التسديد بلغ 30.4 في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وهو تفوق هائل على المؤشرات.

مانشستر يونايتد – سيني لامنس

لطالما شكّل ضغط كونك الحارس الأول لمانشستر يونايتد عبئًا أسقط العديد من اللاعبين على مر السنين، ولهذا هناك تدقيق إضافي حول كيفية تعامل حارس يبلغ من العمر 23 عامًا بلا خبرة خارج بلجيكا، مع ديربي مانشستر هذا الأسبوع.

لامنس يُعد ممتازًا في التصدي للتسديدات. ففي الدوري البلجيكي الموسم الماضي، استقبل 30 هدفًا من معدل أهداف متوقعة بعد التسديد بلغ 44.5 (باستثناء الأهداف العكسية)، ما وضعه في المركز الثاني على مستوى الدوريات العشرة الكبرى في أوروبا من حيث عدد الأهداف الممنوعة (14.5).

لكن مع الكرة عند قدميه تظل هناك تساؤلات، خصوصًا لأنه لم يواجه في بلجيكا الضغط الذي سيواجهه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل – يوان ويسا ونيك فولتيماد

لا يمكنك أن تعوّض لاعبًا بمستوى إيزاك مباشرة، لكن الخيار الأفضل التالي هو استبداله بلاعبَين.

ويسا يمتلك خبرة مثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 19 هدفًا مع برينتفورد الموسم الماضي، بينما أحرز فولتيماد 12 هدفًا في 17 مباراة بالبوندسليجا مع شتوتجارت.

أيهما سيحصل على الفرصة هذا الأسبوع، في مواجهة وولفرهامبتون على أرض نيوكاسل، قد يكشف لنا من يراه إدي هاو المهاجم الأساسي الأول لديه.

نوتنجهام فورست – أولكسندر زينتشينكو

تعيين أنجي بوستيكوجلو أحدث تغييرات كبيرة في ملعب سيتي جراوند، ومع التقارير التي تحدثت عن خيبة أمل نونو إسبيريتو سانتو من الصفقات السابقة، يمكننا أن نفترض أن المدرب الجديد يوافق على التوجه الذي يقوده إيدو رئيس قطاع كرة القدم العالمية في فورست.

من بين اللاعبين المنتظر ظهورهم لأول مرة، يبقى الأكثر إثارة للاهتمام هو زينتشينكو المُعار، وذلك ببساطة لأنه يمتلك خبرة كبيرة في التحول إلى لاعب وسط من مركز الظهير الأيسر.

وعادةً ما تعتمد فرق بوستيكوجلو على وجود ظهيرين يدخلان إلى عمق الوسط، فإذا شارك زينتشينكو، فيمكننا أن نفترض أن "كرة أنجي" قد عادت.

توتنهام هوتسبير – راندال كولو مواني وتشافي سيمونز

يستقبل توماس فرانك اثنين من أكثر المهاجمين إثارة في أوروبا ضمن صفوف السبيرز، ما يغير شكل هجوم الفريق تمامًا.

مواني سجل تسعة أهداف في 13 مباراة خلال فترة إعارته ليوفنتوس في النصف الثاني من الموسم الماضي، مُظهرًا سبب دفع باريس سان جيرمان 70 مليون جنيه إسترليني لضمه قبل عامين، ويبدو أنه جاهز ليكون المهاجم رقم 9 الذي يبحث عنه توتنهام منذ رحيل هاري كين.

أما تشافي سيمونز فهو لاعب آخر يحقق أرقامًا مميزة، إذ ساهم بمعدل 0.67 هدف أو صناعة كل 90 دقيقة مع لايبزيج الموسم الماضي، وقد يلعب دور البطولة في غياب جيمس ماديسون.

سندرلاند – لوتشاريل جيرترويدا

هناك احتفاء كبير بصفقة التعاقد مع مهاجم أياكس برايان بروبي الذي سجل 18 هدفًا في الدوري الهولندي في الموسم قبل الماضي، لكن الصفقة الأهم هي استقدام الظهير الأيمن الهولندي جيرترودا على سبيل الإعارة.

جاء هدفا بيرنلي في انتصاره 2-0 من الجهة اليمنى لدفاع سندرلاند، حيث ارتكب الظهير الأيمن تراي هيوم خطأً في لقطة هدف أُلغي أيضًا، وفي الفوز 2-1 على برينتفورد، تفوق إيجور تياجو على هيوم في كرة هوائية ليسجل هدف برينتفورد.

كان سندرلاند بحاجة إلى تدعيم هذا الجانب من دفاعه، ويبدو أنهم فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية.

وولفرهامبتون واندررز – تولولو أروكوداري

نجح وولفرهامبتون في الإبقاء على يورجن ستراند لارسن خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكنه رغم ذلك تعاقد مع مهاجم جديد، وسيكون من المثير معرفة ما إذا كان أروكوداري سيحصل على دقائق هذا الأسبوع.

في الدوري البلجيكي، سجل 17 هدفًا في 30 مباراة مع جينك خلال موسم 2024/25، أي ضعف أفضل حصيلة له سابقًا.

قد يكون هذا هو موسمه الانطلاقي، لكن فقط إذا تمكن من حجز مكانه في تشكيلة وولفرهامبتون على حساب لارسن.