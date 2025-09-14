المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المدرب صفق لمهارته.. موهبة مصرية جديدة تظهر في تدريبات ليفربول (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:14 م 11/09/2025
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg

شهدت تدريبات ليفربول ظهور المحترف المصري الشاب كريم أحمد في تدريبات الفريق الأول، في إطار الاستعداد لمباراة بيرنلي المقبلة، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، نسخة موسم 2025-2026.

وتواجد كريم أحمد في تدريبات الفريق الأول للمرة الأولى، حيث شهد المران تواجد الوافد الجديد، السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، والمنضم من صفوف نيوكاسل في صفقة ضخمة قُدرت بـ125 مليون جنيه إسترليني.

المران شهد حصول المحترف المصري الشاب على إشادة من المدرب المساعد لآرني سلوت بعد تسديدة قام بها اللاعب لتدخل الكرة الشباك ليتلقى تحية في التدريبات.

ولم يتواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح في تدريبات ليفربول، بعدما تواجد مؤخرًا رفقة منتخب "الفراعنة" للمشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان نادي ليفربول وفَّر طائرة خاصة للنجم المصري للمغادرة سريعًا إلى إنجلترا مساء الثلاثاء المقبل، من أجل الانضمام سريعًا للتدريبات، نظرًا لضيق الوقت قبل المباراة المقبلة، والتي ستكون يوم الأحد المقبل.

ويُعد كريم أحمد أحد أبرز اللاعبين الذين رُصدوا من لجنة المحترفين، إلا أن أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، لم يضم اللاعب في المعسكر الختامي قبل كأس العالم.

وعلم "يلا كورة" أن استبعاد كريم أحمد من قائمة كأس العالم جاء بناءً على قرارات فنية من المدرب أسامة نبيه.

لمشاهدة ألبوم ظهور اللاعب المصري.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي ليفربول منتخب مصر للشباب كريم أحمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg