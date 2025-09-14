شهدت تدريبات ليفربول ظهور المحترف المصري الشاب كريم أحمد في تدريبات الفريق الأول، في إطار الاستعداد لمباراة بيرنلي المقبلة، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، نسخة موسم 2025-2026.

وتواجد كريم أحمد في تدريبات الفريق الأول للمرة الأولى، حيث شهد المران تواجد الوافد الجديد، السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، والمنضم من صفوف نيوكاسل في صفقة ضخمة قُدرت بـ125 مليون جنيه إسترليني.

المران شهد حصول المحترف المصري الشاب على إشادة من المدرب المساعد لآرني سلوت بعد تسديدة قام بها اللاعب لتدخل الكرة الشباك ليتلقى تحية في التدريبات.

ولم يتواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح في تدريبات ليفربول، بعدما تواجد مؤخرًا رفقة منتخب "الفراعنة" للمشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان نادي ليفربول وفَّر طائرة خاصة للنجم المصري للمغادرة سريعًا إلى إنجلترا مساء الثلاثاء المقبل، من أجل الانضمام سريعًا للتدريبات، نظرًا لضيق الوقت قبل المباراة المقبلة، والتي ستكون يوم الأحد المقبل.

ويُعد كريم أحمد أحد أبرز اللاعبين الذين رُصدوا من لجنة المحترفين، إلا أن أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، لم يضم اللاعب في المعسكر الختامي قبل كأس العالم.

وعلم "يلا كورة" أن استبعاد كريم أحمد من قائمة كأس العالم جاء بناءً على قرارات فنية من المدرب أسامة نبيه.

