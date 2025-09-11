كشف جانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، عن مدى سعادته من انتقاله للعملاق الإنجليزي بعد لرحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقاد دوناروما فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال دوناروما في حواره الأول مع الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية ومتحمس للتواجد هنا في أحد أفضل الأندية في العالم، هذا النادي لديه تاريخ طويل وهو متعطش للفوز".

وأضاف: "أعلم أن هناك قدرًا كبيرًا من المسؤولية، ولكنني فخور بمساعدة النادي على مواصلة الفوز معًا".

وواصل: "بالتأكيد ساعدني ميلان وباريس سان جيرمان كثيرًا في تطوير مهاراتي، فزتُ بالكثير في مسيرتي، لذا سأظل ممتنًا لهما على كل ما قدماه لي".

وتابع: "أركز بشكل كامل على التحدي الجديد هنا الآن لصنع التاريخ هنا وأصبح رمزًا للمدينة والنادي، ولكن الأهم من ذلك كله هو جعل الجماهير فخورة والفوز بالعديد من الألقاب معًا لأنه نادٍ تاريخي ويستحق أن يكون في أعلى مستوى ممكن".

وأنهى: "أنا فخور بتواجدي هنا وسعيد بالاختيار الذي اتخذته، وآمل أن أصنع التاريخ هنا وأفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، هذا هو هدفي".