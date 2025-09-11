المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

دوناروما: مانشستر سيتي أحد أفضل أندية العالم.. وباريس ساعدني على التطوير

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:43 م 11/09/2025
دوناروما

دوناروما - حارس مرمى مانشستر سيتي

كشف جانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، عن مدى سعادته من انتقاله للعملاق الإنجليزي بعد لرحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقاد دوناروما فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال دوناروما في حواره الأول مع الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية ومتحمس للتواجد هنا في أحد أفضل الأندية في العالم، هذا النادي لديه تاريخ طويل وهو متعطش للفوز".

وأضاف: "أعلم أن هناك قدرًا كبيرًا من المسؤولية، ولكنني فخور بمساعدة النادي على مواصلة الفوز معًا".

وواصل: "بالتأكيد ساعدني ميلان وباريس سان جيرمان كثيرًا في تطوير مهاراتي، فزتُ بالكثير في مسيرتي، لذا سأظل ممتنًا لهما على كل ما قدماه لي".

وتابع: "أركز بشكل كامل على التحدي الجديد هنا الآن لصنع التاريخ هنا وأصبح رمزًا للمدينة والنادي، ولكن الأهم من ذلك كله هو جعل الجماهير فخورة والفوز بالعديد من الألقاب معًا لأنه نادٍ تاريخي ويستحق أن يكون في أعلى مستوى ممكن".

وأنهى: "أنا فخور بتواجدي هنا وسعيد بالاختيار الذي اتخذته، وآمل أن أصنع التاريخ هنا وأفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، هذا هو هدفي".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي دوناروما

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

