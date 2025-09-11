رسميًا.. أونانا ينضم إلى طرابزون سبور التركي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقال أندريه أونانا حارس مرمى الفريق إلى طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وخضع أونانا إلى الفحص الطبي، مساء اليوم الخميس فور وصوله إلى تركيا، لتتم صفقة انضمامه إلى طرابزون سبور.

وانضم أونانا إلى طرابزون سبور، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أموريم يتسبب في رحيل أونانا

وجاء رحيل أونانا عن صفوف مانشتر يونايتد، بعد خروجه من حسابات روبن أمويم مدرب الفريق هذا الموسم.

كما أن مانشستر يونايتد، تعاقد مع سين لامينس من رويال أنتويرب البلجيكي بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وخاض الدولي الكاميروني البالغ من العمر 29 عامًا 102 مباراة مع فريق الشياطين الحمر منذ انضمامه من العملاق الإيطالي إنتر في يوليو 2023.

في موسمه الأول مع يونايتد، كان أندريه جزءً من الفريق الذي رفع كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي.

أونانا في طريقه لتركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون