المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. أونانا ينضم إلى طرابزون سبور التركي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:51 م 11/09/2025
أونانا

أونانا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقال أندريه أونانا حارس مرمى الفريق إلى طرابزون سبور التركي  خلال فترة الانتقالات الجارية.

وخضع أونانا إلى الفحص الطبي، مساء اليوم الخميس فور وصوله إلى تركيا، لتتم صفقة انضمامه إلى طرابزون سبور.

وانضم أونانا إلى طرابزون سبور، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أموريم يتسبب في رحيل أونانا

وجاء رحيل أونانا عن صفوف مانشتر يونايتد، بعد خروجه من حسابات روبن أمويم مدرب الفريق هذا الموسم.

كما أن مانشستر يونايتد، تعاقد مع سين لامينس من رويال أنتويرب البلجيكي بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وخاض الدولي الكاميروني البالغ من العمر 29 عامًا 102 مباراة مع فريق الشياطين الحمر منذ انضمامه من العملاق الإيطالي إنتر في يوليو 2023.

في موسمه الأول مع يونايتد، كان أندريه جزءً من الفريق الذي رفع كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي.

أونانا في طريقه لتركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد أونانا طرابزون سبور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg