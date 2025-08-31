فاز دومينيك سوبوسلاي بجائزة هدف الشهر الأولى لفريق ليفربول لموسم 2025-26.

كانت ركلة الحرة المذهلة التي نفذها سوبوسلاي من مسافة بعيدة والتي ضمنت له الفوز على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هي الاختيار الأول في استطلاع رأي جماهير ليفربول.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي فإن هدف سوبوسلاي حصل على ما يقرب من 70 في المائة من الأصوات تقديراً لجهوده الرائعة التي حسمت المواجهة بين الفريقين.

وتقدم سوبوسلاي في مباراة ليفربول وأرسنال، وجاء بعده هدف ريو نجوموها الذي سجله في الدقيقة 100 أمام نيوكاسل.

وفي المركز الثالث جاء هدف هوجو إيكيتيكي في مباراة درع المجتمع التي أقيمت على ملعب ويمبلي، متقدما على هدفي محمد صلاح وفيديريكو كييزا في مرمى بورنموث على التوالي.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة بيرنلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط حيث يعد الفريق الوحيد الذي حصد الـ3 نقاط من أول 3 مباريات في البطولة الإنجليزية.