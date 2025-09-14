المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
عودة الدوليين.. كيف جاء اليوم الأول لدوناروما في مانشستر سيتي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:52 م 11/09/2025
دوناروما

دوناروما - حارس مرمى مانشستر سيتي

بعدما وقع الحارس الإيطالي دوناروما، على عقود انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي، خاض تدريبات بدنية قوية مساء اليوم الخميس.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، أن جميع اللاعبين الدوليين عادوا إلى التدريبات مساء اليوم الخميس.

وبالتالي فإن عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، قد تواجد في التدريبات التي أقامها مانشستر سيتي استعدادا للديربي.

وكان مرموش قد تعرض لإصابة قوية خلال تواجده مع منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وبالتأكيد غاب عن التدريبات الجماعية.

وأوضح الموقع الرسمي أيضا أن جميع اللاعبين استقبلوا دوناروما الصفقة الجديدة بشكل جيد للغاية.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراته مع مانشستر يونايتد يوم الأحد، محتلا المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى وخسر أخر مباراتين.

بدأ مانشستر سيتي بطولة الدوري بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0، ثم تلقى هزيمة من توتنهام بنتيجة 2-0، ومن بعده الهزيمة من برايتون بنتيجة 2-1.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دوناروما عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

