أعرب آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بإتمام التعاقد مع ألكسندر إيزاك، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي.

ليفربول يحل ضيفًا على بيرنلي، في الرابعة عصر بعد غد الأحد، على ملعب تورف مور، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سعادة سلوت بضم إيزاك

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "حدث الكثير في اليوم الأخير، وهو ليس دائمًا ما يحدث، لكن أكثر ما أسعدني هو إتمام صفقة إيزاك، الجميع عمل بجد لإتمام الصفقة، إنه أمر جيد للنادي، للجماهير، لللاعبين ولي أيضًا، كل هذا الجهد الذي بذلوه أدى إلى توقيع أليكس معنا".

أضاف: "فشل صفقة جويهي؟ أعتقد أنه سيكون من السخافة إن أنكرنا أننا كنا قريبين من التعاقد، فقد كان الأمر واضحًا تمامًا، فهذه الأمور تحدث في كرة القدم، لذا ليس الأمر أننا لا نملك اللاعبين، لكننا كنا مهتمين بالتعاقد معه، إنه لأمر مؤسف للاعب، لكنه في نادٍ جيد، وبلا شك نود التعاقد معه في المستقبل، لنرى ما سيحدث".

تأهيل إيزاك

واصل سلوت: "يستحق مدرب السويد إشادة كبير، لأنه يضم ربما أفضل مهاجم في العالم ويحتاجه لمنتخب بلاده، لكنه يتفهم أن إشراكه قد يؤدي إلى إصابات، لذلك اهتم باللاعب".

أوضح: "سنعامل إيزاك بالمثل، لذا لا تتوقعوا 90 دقيقة أسبوعيًا، فقد غاب عن فترة ما قبل الموسم وحصص الفريق، لذا علينا أن نبنيه تدريجيًا".

استبعاد كييزا

تابع مدرب ليفربول: "بالطبع كان الأمر صعبًا باستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا، هو لم يكن سعيدًا بهذا القرار، لكنه تفهم الأمر، وقدم الإجابة التي تريد سماعها من أي لاعب، وسيكون حاضرًا للمساعدة في الكؤوس الأخرى والدوري، لقد عمل بجد هذه الأيام ليكون جاهزًا للمباريات القادمة، وهو أمر أهم مما يخبرك به اللاعب".

أشار: "رحيل إليوت؟ إنه لمصلحته، لأنه لم يحصل على وقت اللعب الذي يستحقه، لكنه كان دائمًا يفعل ما في مصلحة النادي، وهو يستحق الإشادة على ذلك، كل التقدير له ، لاعبون مثله كانوا بلا شك سبب فوزنا بالدوري، كان دائمًا إيجابيًا، وهذا جزء من نجاح الفريق".

اختتم سلوت: "اللاعبون الذين لا يلعبون كثيرًا لديهم العقلية الصحيحة، وهو انضم إلى نادٍ رائع، أستون فيلا، وهو الآن مستعد لإظهار مهاراته هناك".